Кремль опасается визита депутата Конгресса США Пелоси на Тайвань

Возможный визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань ведет к напряженности в регионе и носит провокационный характер со стороны Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы сейчас с вами не можем доподлинно сказать, долетит она туда или не долетит. Но все, что связано с этим турне и возможным посещением Тайваня, носит сугубо провокационный характер. Это провоцирует ситуацию в регионе, ведет к напряженности. Мы это видим, это фиксируют все страны мира. Мы здесь солидарны с Китаем. Понятно его чувствительное отношение к этой проблеме. Оно оправдано. И вместо того, чтобы с уважением к этому относиться, США выбирают путь конфронтации. Ничего хорошего это не сулит. Это вызывает только сожаление», — сказал Песков в ходе конференц-колла. По его словам, вне зависимости от возникновения провокационных ситуаций безопасность российских границ надежна и обеспечивается Вооруженными силами РФ по периметру.
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Возможный визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань ведет к напряженности в регионе и носит провокационный характер со стороны Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы сейчас с вами не можем доподлинно сказать, долетит она туда или не долетит. Но все, что связано с этим турне и возможным посещением Тайваня, носит сугубо провокационный характер. Это провоцирует ситуацию в регионе, ведет к напряженности. Мы это видим, это фиксируют все страны мира. Мы здесь солидарны с Китаем. Понятно его чувствительное отношение к этой проблеме. Оно оправдано. И вместо того, чтобы с уважением к этому относиться, США выбирают путь конфронтации. Ничего хорошего это не сулит. Это вызывает только сожаление», — сказал Песков в ходе конференц-колла. По его словам, вне зависимости от возникновения провокационных ситуаций безопасность российских границ надежна и обеспечивается Вооруженными силами РФ по периметру.