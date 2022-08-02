Кремль опасается визита депутата Конгресса США Пелоси на Тайвань

02 августа 2022 в 15:30 Размер текста - 17 +

Безопасность российских границ надежна, несмотря на провокационный визит Пелоси на Тайвань, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Возможный визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань ведет к напряженности в регионе и носит провокационный характер со стороны Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы сейчас с вами не можем доподлинно сказать, долетит она туда или не долетит. Но все, что связано с этим турне и возможным посещением Тайваня, носит сугубо провокационный характер. Это провоцирует ситуацию в регионе, ведет к напряженности. Мы это видим, это фиксируют все страны мира. Мы здесь солидарны с Китаем. Понятно его чувствительное отношение к этой проблеме. Оно оправдано. И вместо того, чтобы с уважением к этому относиться, США выбирают путь конфронтации. Ничего хорошего это не сулит. Это вызывает только сожаление», — сказал Песков в ходе конференц-колла. По его словам, вне зависимости от возникновения провокационных ситуаций безопасность российских границ надежна и обеспечивается Вооруженными силами РФ по периметру.

Возможный визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань ведет к напряженности в регионе и носит провокационный характер со стороны Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы сейчас с вами не можем доподлинно сказать, долетит она туда или не долетит. Но все, что связано с этим турне и возможным посещением Тайваня, носит сугубо провокационный характер. Это провоцирует ситуацию в регионе, ведет к напряженности. Мы это видим, это фиксируют все страны мира. Мы здесь солидарны с Китаем. Понятно его чувствительное отношение к этой проблеме. Оно оправдано. И вместо того, чтобы с уважением к этому относиться, США выбирают путь конфронтации. Ничего хорошего это не сулит. Это вызывает только сожаление», — сказал Песков в ходе конференц-колла. По его словам, вне зависимости от возникновения провокационных ситуаций безопасность российских границ надежна и обеспечивается Вооруженными силами РФ по периметру.