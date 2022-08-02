«Единая Россия»: беженцы с Донбасса возвращаются домой

Андрей Турчак рассказал, что беженцы с Донбасса начали возвращаться домой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После начала спецоперации на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также благодаря помощи россиян беженцы с Донбасса начали возвращаться домой. Такой информацией поделился секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Мы фиксируем тенденцию — люди начали возвращаться на Донбасс. Люди хотят жить у себя дома», — его слова приводятся на официальном сайте партии.

Это стало возможным благодаря открытию 37 гуманитарных центров «Единой России» на этих территориях, детских центров и установке телемедицинского оборудования в некоторых городах ЛНР и ДНР. «В Северодонецке, Купянске и Мариуполе терминалы позволяют проводить первичную диагностику, снимать ЭКГ, мерить давление», — говорится в информации. Кроме того, партия помогает педагогам Донбасса подготовиться к новому учебному году.

Еще одна важная миссия ЕР на этой территории — оказание гуманитарной помощи жителям. Представители партии доставили туда более 12 тысяч тонн груза.

«ЕР собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц. Они пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости. 60% гумпомощи, отправленной на Донбасс и освобожденные территории, собрано реготделениями партии», — пояснил Турчак.

Секретарь Курганского регионального отделения партии, депутат Государственной думы Александр Ильтяков также отметил активную работу в сфере помощи населению Донбасса. Жители Кургана совместно с властями области и «Единой Россией» собрали сотни тонн необходимых вещей и продуктов.

«Мы аккумулировали на базе „Единой России“ и собрали 195 тонн гуманитарной помощи от Курганской области вместе с ОНФ, правительством Курганской области, лично с губернатором. Это продукты — вода, консервы, крупы, пиломатериалы — доска, брус, средства личной гигиены. Фармацевтические предприятия региона предоставили лекарственные препараты и медицинские изделия. Сбор продолжается», — пояснил он.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основные цели — денацификация и демилитаризация этой территории и спасение мирных граждан Донбасса от восьмилетних обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов.

Фото: пресс-служба «Единой России»