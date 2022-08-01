Уральские VIP перенесли визит на молодежную тусовку в ХМАО

02 августа 2022 в 18:32 Размер текста - 17 +

Отсутствие уральского полпреда и губернаторов объяснили изменением их графиков Фото: Антон Артемьев Полпред президент в УрФО Владимир Якушев и уральские губернаторы скорректировали рабочие графики и не смогли прилететь на молодежный форум «Утро» 2 августа, как предполагалось ранее. Эту информацию URA.RU подтвердили организаторы форума. «Все меняется со скоростью света. Полпред [президента в УрФО Владимир Якушев] не приехал. Из VIP будет Борис Кириллов, заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО, Алексей Шипилов (первый вице-губернатор-прим. URA.RU) от Югры, Павел Креков — заместитель губернатора Свердловской области, Дамир Фаттахов — заместитель руководителя Росмолодежи и Антон Долгов — исполнительный директор фонда президентских грантов», — прокомментировали корреспонденту URA.RU в медиацентре форума «Утро». По планам, уральские VIP должны были принять участие в дискуссии «Роли сообществ в государственной молодежной политике». В итоге, обсуждение темы с участием форума прошло без их участия. Источник URA.RU в полпредстве УрФО сообщил, что у Якушева изменились планы на 2 августа, но он все равно собирается прилететь в Ханты-Мансийск ради общения с уральской молодежью. Новая дата визита полпреда УрФО в ХМАО пока неизвестна. В пресс-службе полпредства в УрФО не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало о том, что главная молодежная тусовка Урала — форум «Утро» официально открыт в Ханты-Мансийске. С приветствием по видеосвязи к участникам обратились полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор ХМАО Наталья Комарова и со сцены — замруководителя «Росмолодежи» Дамир Фаттахов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полпред президент в УрФО Владимир Якушев и уральские губернаторы скорректировали рабочие графики и не смогли прилететь на молодежный форум «Утро» 2 августа, как предполагалось ранее. Эту информацию URA.RU подтвердили организаторы форума. «Все меняется со скоростью света. Полпред [президента в УрФО Владимир Якушев] не приехал. Из VIP будет Борис Кириллов, заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО, Алексей Шипилов (первый вице-губернатор-прим. URA.RU) от Югры, Павел Креков — заместитель губернатора Свердловской области, Дамир Фаттахов — заместитель руководителя Росмолодежи и Антон Долгов — исполнительный директор фонда президентских грантов», — прокомментировали корреспонденту URA.RU в медиацентре форума «Утро». По планам, уральские VIP должны были принять участие в дискуссии «Роли сообществ в государственной молодежной политике». В итоге, обсуждение темы с участием форума прошло без их участия. Источник URA.RU в полпредстве УрФО сообщил, что у Якушева изменились планы на 2 августа, но он все равно собирается прилететь в Ханты-Мансийск ради общения с уральской молодежью. Новая дата визита полпреда УрФО в ХМАО пока неизвестна. В пресс-службе полпредства в УрФО не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало о том, что главная молодежная тусовка Урала — форум «Утро» официально открыт в Ханты-Мансийске. С приветствием по видеосвязи к участникам обратились полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор ХМАО Наталья Комарова и со сцены — замруководителя «Росмолодежи» Дамир Фаттахов.