Десантники соревновались на силу и ловкость
В центре Перми десантники отпраздновали 92-ю годовщину ВДВ. По оценкам URA.RU, участниками мероприятия стали порядка 250 человек. По уже сложившейся многолетней традиции, «голубые береты» собрались у Речного вокзала, откуда и началось праздничное шествие.
После сбора на набережной, колонна двинулась по улице Сибирской к скверу Советской Армии. По пути десантники пели песню «Расплескалась синева», громко кричали «Слава ВДВ» и троекратное «Ура!».
Участники шествия несли в руках портреты своих сослуживцев, погибших в ходе специальной военной операции
У мемориала Уральскому добровольческому танковому корпусу состоялось возложение цветов
Участники праздника почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания
Поздравить собравшихся пришли главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников (который, как выяснилось, тоже служил в ВДВ), мэр Перми Алексей Демкин, спикер гордумы Дмитрий Малютин и депутат законодательного собрания края, герой РФ Сергей Яшкин
«Вы с честью и достоинством несете знамя ВДВ», — обратился Демкин к участникам митинга. Он пожелал им крепкого здоровья и отметил, что десантники, это грозная сила, которая стоит на страже Родины.
Праздничная программа продолжалась на стадионе Юность, где десантники выясняли, кто из них самый точный, ловкий и сильный
Здесь же, в мобильном пункте набора на военную службу желающие могли получить подробную информацию о службе по контракту
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