Десантники соревновались на силу и ловкость Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В центре Перми десантники отпраздновали 92-ю годовщину ВДВ. По оценкам URA.RU, участниками мероприятия стали порядка 250 человек. По уже сложившейся многолетней традиции, «голубые береты» собрались у Речного вокзала, откуда и началось праздничное шествие.

После сбора на набережной, колонна двинулась по улице Сибирской к скверу Советской Армии. По пути десантники пели песню «Расплескалась синева», громко кричали «Слава ВДВ» и троекратное «Ура!». Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Участники шествия несли в руках портреты своих сослуживцев, погибших в ходе специальной военной операции Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

У мемориала Уральскому добровольческому танковому корпусу состоялось возложение цветов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Участники праздника почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Поздравить собравшихся пришли главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников (который, как выяснилось, тоже служил в ВДВ), мэр Перми Алексей Демкин, спикер гордумы Дмитрий Малютин и депутат законодательного собрания края, герой РФ Сергей Яшкин Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

«Вы с честью и достоинством несете знамя ВДВ», — обратился Демкин к участникам митинга. Он пожелал им крепкого здоровья и отметил, что десантники, это грозная сила, которая стоит на страже Родины. Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Праздничная программа продолжалась на стадионе Юность, где десантники выясняли, кто из них самый точный, ловкий и сильный Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU