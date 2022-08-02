Нефтяники запретили жителям ХМАО собирать грибы

03 августа 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

«ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» закрыла часть частной территории, где собирали грибы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» закрыла для посещения часть частной территории, на которой жители Урая собирали грибы и ягоды. Об этом URA.RU рассказал депутат городской думы Леонард Насибуллин со ссылкой на ответ администрации. «Участки дорог, к которым службой охраны ограничен доступ к Тетеревскому, Лазаревском, Потанайскому месторождениям, являются частными дорогами общества с ограниченной ответственностью „ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь“. В силу положений Федерального закона, правила использования частных автомобильных дорог определяются владельцами таких автомобильных дорог», — сказано в ответе администрации на запрос депутата. По словам депутата, указанные участки дорог являются местом, в котором жители занимались сбором грибов. «Это не единственные места, но они расположены недалеко от города, и жители там часто занимались сбором. Сейчас территория закрыта», — сказал депутат. В пресс-службе компании не ответили на звонки журналиста агентства. На указанную на сайте почту был направлен запрос, на момент публикации ответ не поступил. Вместе с этим в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. На период действия указанного режима посещение лесов и въезд автотранспортных средств в лесные массивы, в том числе для ведения охоты и рыболовства в поймах крупных рек, запрещается.

«ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» закрыла для посещения часть частной территории, на которой жители Урая собирали грибы и ягоды. Об этом URA.RU рассказал депутат городской думы Леонард Насибуллин со ссылкой на ответ администрации. «Участки дорог, к которым службой охраны ограничен доступ к Тетеревскому, Лазаревском, Потанайскому месторождениям, являются частными дорогами общества с ограниченной ответственностью „ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь“. В силу положений Федерального закона, правила использования частных автомобильных дорог определяются владельцами таких автомобильных дорог», — сказано в ответе администрации на запрос депутата. По словам депутата, указанные участки дорог являются местом, в котором жители занимались сбором грибов. «Это не единственные места, но они расположены недалеко от города, и жители там часто занимались сбором. Сейчас территория закрыта», — сказал депутат. В пресс-службе компании не ответили на звонки журналиста агентства. На указанную на сайте почту был направлен запрос, на момент публикации ответ не поступил. Вместе с этим в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. На период действия указанного режима посещение лесов и въезд автотранспортных средств в лесные массивы, в том числе для ведения охоты и рыболовства в поймах крупных рек, запрещается.