Врач Степанов перечислил, с какими болезнями можно спутать стресс

03 августа 2022 в 01:08 Размер текста - 17 +

Из-за стресса у человека могут возникнуть боли в области почек, отметил Владимир Степанов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из-за стресса у человека могут возникнуть боли в области поясницы и появиться ощущение, что воспалились почки. Однако причиной могут стать спазмы межреберных мышц. Также из-за стресса у человека могут проявиться симптомы цистита. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ведущий специалист, уролог-андролог «СМ-клиника» Владимир Степанов. «От стресса почка заболеть не может. Но стресс может привести к спазму межреберных мышц в поясничной зоне. И людям кажется, что заболели почки. При этом это могут болеть межреберные нервы, а также может быть Herpes zoster, опоясывающий герпес, связанный с вирусным поражением нервов, идущим по реберным дугам, когда позже на коже появляются высыпания», — объяснил Владимир Степанов. По словам уролога, также из-за стресса у человека могут проявиться симптомы цистита. «Симптомы, как частое хождение в туалет, но без боли, многие женщины путают с циститом. Но это может быть связано со стрессом. При обследовании мы проверяем наличие воспалительного процесса, работу мышц мочевого пузыря, то есть детрузора, если не находим ничего, то ставим диагноз гиперреактивность мочевого пузыря. Это может быть как симптомакомплекс, сопровождающий ряд заболеваний, так и самостоятельное явление. Когда человек переживет какой-то стресс и начинает часто бегать в туалет. И это может иметь затяжной характер, длиться не то, что неделю, а даже месяцы. Мужчина может думать, что у него появился простатит, а женщина, что цистит или пиелонефрит», — заявил Степанов. Врач добавил, что избавить от этой проблемы человека могут урологи и психологи. «Лечится заболевание группой препаратов, которые помогают снять этот гипертонус мышцы. И также нужно устранять основную причину — стресс — и это уже делается совместно с психологами, психиатрами», — подытожил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за стресса у человека могут возникнуть боли в области поясницы и появиться ощущение, что воспалились почки. Однако причиной могут стать спазмы межреберных мышц. Также из-за стресса у человека могут проявиться симптомы цистита. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ведущий специалист, уролог-андролог «СМ-клиника» Владимир Степанов. «От стресса почка заболеть не может. Но стресс может привести к спазму межреберных мышц в поясничной зоне. И людям кажется, что заболели почки. При этом это могут болеть межреберные нервы, а также может быть Herpes zoster, опоясывающий герпес, связанный с вирусным поражением нервов, идущим по реберным дугам, когда позже на коже появляются высыпания», — объяснил Владимир Степанов. По словам уролога, также из-за стресса у человека могут проявиться симптомы цистита. «Симптомы, как частое хождение в туалет, но без боли, многие женщины путают с циститом. Но это может быть связано со стрессом. При обследовании мы проверяем наличие воспалительного процесса, работу мышц мочевого пузыря, то есть детрузора, если не находим ничего, то ставим диагноз гиперреактивность мочевого пузыря. Это может быть как симптомакомплекс, сопровождающий ряд заболеваний, так и самостоятельное явление. Когда человек переживет какой-то стресс и начинает часто бегать в туалет. И это может иметь затяжной характер, длиться не то, что неделю, а даже месяцы. Мужчина может думать, что у него появился простатит, а женщина, что цистит или пиелонефрит», — заявил Степанов. Врач добавил, что избавить от этой проблемы человека могут урологи и психологи. «Лечится заболевание группой препаратов, которые помогают снять этот гипертонус мышцы. И также нужно устранять основную причину — стресс — и это уже делается совместно с психологами, психиатрами», — подытожил он.