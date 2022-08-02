В мэрию Березников устроился бывший силовик

В мэрию Березников (Пермский край) на работу устроился бывший следователь СКР. Сергей Лукасевич занял пост начальника контрольного управления администрации города.
«Со 2 августа к обязанностям начальника контрольного управления администрации города Березники приступил Сергей Владимирович Лукасевич», — говорится в сообщении на сайте мэрии Березников. Структура, которую возглавил бывший следователь, занимается контролем исполнения законодательства со стороны чиновников, ведет внутренний финансовый контроль, курирует деятельность антитеррористической и антинаркотической межведомственных комиссий.
Лукасевич с 2007 года работал в органах Следственного комитета. Занимал должности старшего следователя следственного отдела в Березниках, руководителя следственного отдела по городу Александровск, а позже главы следственного отдела по городу Соликамск.
Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»
В мэрию Березников (Пермский край) на работу устроился бывший следователь СКР. Сергей Лукасевич занял пост начальника контрольного управления администрации города. «Со 2 августа к обязанностям начальника контрольного управления администрации города Березники приступил Сергей Владимирович Лукасевич», — говорится в сообщении на сайте мэрии Березников. Структура, которую возглавил бывший следователь, занимается контролем исполнения законодательства со стороны чиновников, ведет внутренний финансовый контроль, курирует деятельность антитеррористической и антинаркотической межведомственных комиссий. Лукасевич с 2007 года работал в органах Следственного комитета. Занимал должности старшего следователя следственного отдела в Березниках, руководителя следственного отдела по городу Александровск, а позже главы следственного отдела по городу Соликамск.