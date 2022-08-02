В мэрию Березников устроился бывший силовик

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ЧП на Октябрьском Поле. Москва, следственный комитет, октябрьское поле, автомобиль скр
Службу в СКР Сергей Лукасевич сменил на работу в мэрии Фото:

В мэрию Березников (Пермский край) на работу устроился бывший следователь СКР. Сергей Лукасевич занял пост начальника контрольного управления администрации города.

«Со 2 августа к обязанностям начальника контрольного управления администрации города Березники приступил Сергей Владимирович Лукасевич», — говорится в сообщении на сайте мэрии Березников. Структура, которую возглавил бывший следователь, занимается контролем исполнения законодательства со стороны чиновников, ведет внутренний финансовый контроль, курирует деятельность антитеррористической и антинаркотической межведомственных комиссий.

Лукасевич с 2007 года работал в органах Следственного комитета. Занимал должности старшего следователя следственного отдела в Березниках, руководителя следственного отдела по городу Александровск, а позже главы следственного отдела по городу Соликамск.

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В мэрию Березников (Пермский край) на работу устроился бывший следователь СКР. Сергей Лукасевич занял пост начальника контрольного управления администрации города. «Со 2 августа к обязанностям начальника контрольного управления администрации города Березники приступил Сергей Владимирович Лукасевич», — говорится в сообщении на сайте мэрии Березников. Структура, которую возглавил бывший следователь, занимается контролем исполнения законодательства со стороны чиновников, ведет внутренний финансовый контроль, курирует деятельность антитеррористической и антинаркотической межведомственных комиссий. Лукасевич с 2007 года работал в органах Следственного комитета. Занимал должности старшего следователя следственного отдела в Березниках, руководителя следственного отдела по городу Александровск, а позже главы следственного отдела по городу Соликамск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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