В мэрию Березников устроился бывший силовик

02 августа 2022 в 18:09 Размер текста - 17 +

Службу в СКР Сергей Лукасевич сменил на работу в мэрии Фото: Владимир Андреев © URA.RU В мэрию Березников (Пермский край) на работу устроился бывший следователь СКР. Сергей Лукасевич занял пост начальника контрольного управления администрации города. «Со 2 августа к обязанностям начальника контрольного управления администрации города Березники приступил Сергей Владимирович Лукасевич», — говорится в сообщении на сайте мэрии Березников. Структура, которую возглавил бывший следователь, занимается контролем исполнения законодательства со стороны чиновников, ведет внутренний финансовый контроль, курирует деятельность антитеррористической и антинаркотической межведомственных комиссий. Лукасевич с 2007 года работал в органах Следственного комитета. Занимал должности старшего следователя следственного отдела в Березниках, руководителя следственного отдела по городу Александровск, а позже главы следственного отдела по городу Соликамск.

В мэрию Березников (Пермский край) на работу устроился бывший следователь СКР. Сергей Лукасевич занял пост начальника контрольного управления администрации города. «Со 2 августа к обязанностям начальника контрольного управления администрации города Березники приступил Сергей Владимирович Лукасевич», — говорится в сообщении на сайте мэрии Березников. Структура, которую возглавил бывший следователь, занимается контролем исполнения законодательства со стороны чиновников, ведет внутренний финансовый контроль, курирует деятельность антитеррористической и антинаркотической межведомственных комиссий. Лукасевич с 2007 года работал в органах Следственного комитета. Занимал должности старшего следователя следственного отдела в Березниках, руководителя следственного отдела по городу Александровск, а позже главы следственного отдела по городу Соликамск.