Ученый Патраман рассказал о развитии энцефалита из-за комаров

03 августа 2022 в 03:07 Размер текста - 17 +

Комары могут стать переносчиками лихорадки Западного Нила, отметил Иван Патраман Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Укус комара может привести к развитию у человека энцефалита. Это может произойти в том случае, если насекомое оказалось носителем лихорадки Западного Нила. Об этом URA.RU рассказал научный сотрудник Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е.И. Марциновского, кандидат медицинских наук Иван Патраман. «На данный момент наиболее опасное заболевание, которое передается посредством укуса комара — лихорадка Западного Нила. Первые его симптомы — подъем температуры до 39 градусов и выше, озноб, тошнота, ломота в мышцах и суставах, головная боль. В некоторых случаях на коже появляется сыпь, увеличиваются лимфатические узлы. Вирус опасен возникновением осложнений, одно из которых — развитие энцефалита. При обнаружении перечисленных симптомов следует незамедлительно обратиться к врачу. Самолечением заниматься категорически не рекомендуется», — объяснил Иван Патраман. При этом научный сотрудник института медицинской паразитологии подчеркнул, что не существует вакцины от лихорадки Западного Нила. «Заболевание наиболее опасно для людей старше 50 лет, а также с ослабленным иммунитетом. Первые несколько дней болезнь может протекать бессимптомно — инкубационный период от 3 до 14 дней. Терапия симптоматическая — жаропонижающие средства, дезинтоксикация. На данный момент не существует вакцины от вируса Западного Нила. Наиболее эффективный способ обезопасить себя от заражения — профилактика укусов комаров, например, использование репеллентов, отказ от выездов на природу в пик активности комаров», — добавил Патраман. Спикер отметил, что комары также могут быть переносчиками паразитарных заболеваний. «Помимо лихорадки Западного Нила, комары могут переносить паразитарные заболевания, такие как дирофиляриоз, малярия и лихорадка денге. На юге России насекомые могут стать переносчиками лихорадки денге, если на этой территории появится больной с данным диагнозом», — заявил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Укус комара может привести к развитию у человека энцефалита. Это может произойти в том случае, если насекомое оказалось носителем лихорадки Западного Нила. Об этом URA.RU рассказал научный сотрудник Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е.И. Марциновского, кандидат медицинских наук Иван Патраман. «На данный момент наиболее опасное заболевание, которое передается посредством укуса комара — лихорадка Западного Нила. Первые его симптомы — подъем температуры до 39 градусов и выше, озноб, тошнота, ломота в мышцах и суставах, головная боль. В некоторых случаях на коже появляется сыпь, увеличиваются лимфатические узлы. Вирус опасен возникновением осложнений, одно из которых — развитие энцефалита. При обнаружении перечисленных симптомов следует незамедлительно обратиться к врачу. Самолечением заниматься категорически не рекомендуется», — объяснил Иван Патраман. При этом научный сотрудник института медицинской паразитологии подчеркнул, что не существует вакцины от лихорадки Западного Нила. «Заболевание наиболее опасно для людей старше 50 лет, а также с ослабленным иммунитетом. Первые несколько дней болезнь может протекать бессимптомно — инкубационный период от 3 до 14 дней. Терапия симптоматическая — жаропонижающие средства, дезинтоксикация. На данный момент не существует вакцины от вируса Западного Нила. Наиболее эффективный способ обезопасить себя от заражения — профилактика укусов комаров, например, использование репеллентов, отказ от выездов на природу в пик активности комаров», — добавил Патраман. Спикер отметил, что комары также могут быть переносчиками паразитарных заболеваний. «Помимо лихорадки Западного Нила, комары могут переносить паразитарные заболевания, такие как дирофиляриоз, малярия и лихорадка денге. На юге России насекомые могут стать переносчиками лихорадки денге, если на этой территории появится больной с данным диагнозом», — заявил он.