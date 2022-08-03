МИД РФ: США создали Украине «IT-армию» для атак на Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, программирование, компьютеры, технологии, взлом, айтишник, информационная безопасность, компьютерный вирус, хакерская атака, ddos атака, компьютерные сети
В МИД РФ заявили, что США признались в создании «IT-армии» Фото:

США и их союзники создали на Украине «IT-армию» для атак на инфраструктуру РФ. Об этом сообщил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

По его словам, российская делегация на на сессии рабочей группы открытого состава ООН по вопросам информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на «основании фактов» напомнила, что США и их союзники используют ИКТ для атак. «Признаются и в том, что создали „IT-армию Украины“ для атак на российскую инфраструктуру», — сказал Сыромолотов в интервью РИА «Новости».

В марте китайские СМИ сообщали о «покушении» на систему безопасности РФ из США, передает «Национальная служба новостей». Президент компании, занимающейся кибербезопасностью, CyberProof Юваль Воллман заявлял, что более 400 тысяч международных хакеров захотели помочь Украине совершить кибератаки на РФ. В кибератаках на РФ задействованы минимум 22 хакерских группировки, цитирует RT заявление МИД России.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
Подписаться
США и их союзники создали на Украине «IT-армию» для атак на инфраструктуру РФ. Об этом сообщил замглавы МИД России Олег Сыромолотов. По его словам, российская делегация на на сессии рабочей группы открытого состава ООН по вопросам информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на «основании фактов» напомнила, что США и их союзники используют ИКТ для атак. «Признаются и в том, что создали „IT-армию Украины“ для атак на российскую инфраструктуру», — сказал Сыромолотов в интервью РИА «Новости». В марте китайские СМИ сообщали о «покушении» на систему безопасности РФ из США, передает «Национальная служба новостей». Президент компании, занимающейся кибербезопасностью, CyberProof Юваль Воллман заявлял, что более 400 тысяч международных хакеров захотели помочь Украине совершить кибератаки на РФ. В кибератаках на РФ задействованы минимум 22 хакерских группировки, цитирует RT заявление МИД России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...