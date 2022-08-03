МИД РФ: США создали Украине «IT-армию» для атак на Россию

В МИД РФ заявили, что США признались в создании «IT-армии» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

США и их союзники создали на Украине «IT-армию» для атак на инфраструктуру РФ. Об этом сообщил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

По его словам, российская делегация на на сессии рабочей группы открытого состава ООН по вопросам информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на «основании фактов» напомнила, что США и их союзники используют ИКТ для атак. «Признаются и в том, что создали „IT-армию Украины“ для атак на российскую инфраструктуру», — сказал Сыромолотов в интервью РИА «Новости».

В марте китайские СМИ сообщали о «покушении» на систему безопасности РФ из США, передает «Национальная служба новостей». Президент компании, занимающейся кибербезопасностью, CyberProof Юваль Воллман заявлял, что более 400 тысяч международных хакеров захотели помочь Украине совершить кибератаки на РФ. В кибератаках на РФ задействованы минимум 22 хакерских группировки, цитирует RT заявление МИД России.