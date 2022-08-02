02 августа 2022

Тюменского чиновника наказали за волокиту

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Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района не предоставил ответ тюменцу в установленный законом срок Фото:

Директор Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района Оксана Астафьева была оштрафована за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Об этом без указания имени и фамилии чиновницы сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области.

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 15 Ленинского судебного района Тюмени директор ГАУ ТО „Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района“ признан виновным в совершении административного правонарушения и привлечен к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ — нарушение порядка рассмотрения обращений граждан», — указано в сообщении областной прокуратуры.

Установлено, что 5 апреля в Центр занятости поступило обращение по вопросу перечисления невыплаченного пособия по безработице. Ответ по которому был направлен заявителю с нарушением 30-дневного срока, предусмотренного ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». Суд назначил директору ГАУ ТО «Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района» штраф в размере 5 тыс. рублей

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Директор Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района Оксана Астафьева была оштрафована за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Об этом без указания имени и фамилии чиновницы сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. «Постановлением мирового судьи судебного участка № 15 Ленинского судебного района Тюмени директор ГАУ ТО „Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района“ признан виновным в совершении административного правонарушения и привлечен к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ — нарушение порядка рассмотрения обращений граждан», — указано в сообщении областной прокуратуры. Установлено, что 5 апреля в Центр занятости поступило обращение по вопросу перечисления невыплаченного пособия по безработице. Ответ по которому был направлен заявителю с нарушением 30-дневного срока, предусмотренного ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». Суд назначил директору ГАУ ТО «Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района» штраф в размере 5 тыс. рублей
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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