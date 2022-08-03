Минобороны РФ: командиры ВСУ отказались выполнять приказы

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, джавелин
Командиры ВСУ не стали выполнять приказы из-за высоких потерь Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Харьковской области командиры ВСУ отказались выполнять приказы. Об этом сообщили в Минобороны РФ во время брифинга.

«В районе населенного пункта Норцовка Харьковской области из-за высоких потерь от артиллерийского огня командиры подразделений 132-го разведывательного батальона отказались выполнять приказы командования. Они переправились с личным составом через реку Северский Донец и убыли в пункт временной дислокации», — заявили в Минобороны РФ.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля, целью является освобождение Донбасса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия помогает жителям ДНР и ЛНР, которые подвергались геноциду со стороны Украины. Украинские войска несут большие потери в районе поселка Пески под Донецком, цитирует RT украинского добровольца. Ранее российские военные уничтожили артиллерийский дивизион морпехов армии Украины в районе Николаева, сообщает «Национальная служба новостей».

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В Харьковской области командиры ВСУ отказались выполнять приказы. Об этом сообщили в Минобороны РФ во время брифинга. «В районе населенного пункта Норцовка Харьковской области из-за высоких потерь от артиллерийского огня командиры подразделений 132-го разведывательного батальона отказались выполнять приказы командования. Они переправились с личным составом через реку Северский Донец и убыли в пункт временной дислокации», — заявили в Минобороны РФ. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля, целью является освобождение Донбасса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия помогает жителям ДНР и ЛНР, которые подвергались геноциду со стороны Украины. Украинские войска несут большие потери в районе поселка Пески под Донецком, цитирует RT украинского добровольца. Ранее российские военные уничтожили артиллерийский дивизион морпехов армии Украины в районе Николаева, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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