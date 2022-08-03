Минобороны РФ: командиры ВСУ отказались выполнять приказы

03 августа 2022 в 14:14 Размер текста - 17 +

Командиры ВСУ не стали выполнять приказы из-за высоких потерь Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Харьковской области командиры ВСУ отказались выполнять приказы. Об этом сообщили в Минобороны РФ во время брифинга. «В районе населенного пункта Норцовка Харьковской области из-за высоких потерь от артиллерийского огня командиры подразделений 132-го разведывательного батальона отказались выполнять приказы командования. Они переправились с личным составом через реку Северский Донец и убыли в пункт временной дислокации», — заявили в Минобороны РФ. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля, целью является освобождение Донбасса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия помогает жителям ДНР и ЛНР, которые подвергались геноциду со стороны Украины. Украинские войска несут большие потери в районе поселка Пески под Донецком, цитирует RT украинского добровольца. Ранее российские военные уничтожили артиллерийский дивизион морпехов армии Украины в районе Николаева, сообщает «Национальная служба новостей».

В Харьковской области командиры ВСУ отказались выполнять приказы. Об этом сообщили в Минобороны РФ во время брифинга. «В районе населенного пункта Норцовка Харьковской области из-за высоких потерь от артиллерийского огня командиры подразделений 132-го разведывательного батальона отказались выполнять приказы командования. Они переправились с личным составом через реку Северский Донец и убыли в пункт временной дислокации», — заявили в Минобороны РФ. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля, целью является освобождение Донбасса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия помогает жителям ДНР и ЛНР, которые подвергались геноциду со стороны Украины. Украинские войска несут большие потери в районе поселка Пески под Донецком, цитирует RT украинского добровольца. Ранее российские военные уничтожили артиллерийский дивизион морпехов армии Украины в районе Николаева, сообщает «Национальная служба новостей».