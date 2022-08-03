Собчак ответила Бутиной на идею сажать уральских родителей за VPN

03 августа 2022 в 14:52 Размер текста - 17 +

Ксения Собчак удивилась заявлению депутата Бутиной о родителях Екатеринбурга Фото: Владимир Андреев © URA.RU Журналистка Ксения Собчак удивилась предложению члена комитета Госдумы по международным делам Марии Бутиной сажать родителей из Екатеринбурга, чьи дети будут использовать VPN и выступать против буквы Z. Собчак отметила, что данному заявлению удивился даже телеведущий Владимир Соловьев. «Депутат Госдумы Мария Бутина в ходе спора с Соловьевым предложила сажать родителей, чьи дети будут использовать VPN и выступать против буквы Z. Тут даже у Владимира Рудольфовича глаза на лоб полезли, <…>, Пусть, мол, знают, по чем фунт лиха. Позже Бутина опубликовала пост, где заявила, что слова вырваны из контекста, но если посмотреть ее выступление полностью — риторика очевидна», — написала Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня». Ранее депутат Бутина в эфире шоу Соловьева предложила сажать родителей детей из Екатеринбурга. По ее словам, судить следует тех, кто разрешает своим детям использовать VPN-сервисы для использования заблокированных социальных сетей. А до этого Соловьев обвинил екатеринбургский Ельцин Центр в осуждении спецоперации на Украине.

Журналистка Ксения Собчак удивилась предложению члена комитета Госдумы по международным делам Марии Бутиной сажать родителей из Екатеринбурга, чьи дети будут использовать VPN и выступать против буквы Z. Собчак отметила, что данному заявлению удивился даже телеведущий Владимир Соловьев. «Депутат Госдумы Мария Бутина в ходе спора с Соловьевым предложила сажать родителей, чьи дети будут использовать VPN и выступать против буквы Z. Тут даже у Владимира Рудольфовича глаза на лоб полезли, <…>, Пусть, мол, знают, по чем фунт лиха. Позже Бутина опубликовала пост, где заявила, что слова вырваны из контекста, но если посмотреть ее выступление полностью — риторика очевидна», — написала Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня». Ранее депутат Бутина в эфире шоу Соловьева предложила сажать родителей детей из Екатеринбурга. По ее словам, судить следует тех, кто разрешает своим детям использовать VPN-сервисы для использования заблокированных социальных сетей. А до этого Соловьев обвинил екатеринбургский Ельцин Центр в осуждении спецоперации на Украине.