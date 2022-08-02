Депутат Бутина предложила Соловьеву сажать свердловских родителей. Видео

03 августа 2022 в 12:56 Размер текста - 17 +

Мария Бутина предложила садить родителей из Екатеринбурга, если их дети используют VPN Фото: Владимир Андреев © URA.RU Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в эфире шоу журналиста Владимира Соловьева предложила сажать родителей детей из Екатеринбурга. По ее словам, судить следует тех, кто разрешает своим детям использовать VPN-сервисы для использования заблокированных социальных сетей. «Если мы, взрослые, не в состоянии ограничить своих детей, воспитать, значит нас нет», — сказала депутат. На ее заявление отреагировал Соловьев, приведя в пример Екатеринбург, граждане которого выступали против буквы Z. «Предлагаешь посадить их родителей?» — спросил журналист у депутата. На данный вопрос Бутина уверенно ответила: «Конечно». Ранее Соловьев обвинил екатеринбургский Ельцин Центр в осуждении спецоперации на Украине. Также в шоу Владимира Соловьева его соведущие предложили скинуться на бульдозер, чтобы снести ЕЦ. Причиной журналисты посчитали визит в Екатеринбург немецкого посла фон Гайра, который намеревался устроить в Ельцин Центре встречу с «представителями гражданского общества».

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в эфире шоу журналиста Владимира Соловьева предложила сажать родителей детей из Екатеринбурга. По ее словам, судить следует тех, кто разрешает своим детям использовать VPN-сервисы для использования заблокированных социальных сетей. «Если мы, взрослые, не в состоянии ограничить своих детей, воспитать, значит нас нет», — сказала депутат. На ее заявление отреагировал Соловьев, приведя в пример Екатеринбург, граждане которого выступали против буквы Z. «Предлагаешь посадить их родителей?» — спросил журналист у депутата. На данный вопрос Бутина уверенно ответила: «Конечно». Ранее Соловьев обвинил екатеринбургский Ельцин Центр в осуждении спецоперации на Украине. Также в шоу Владимира Соловьева его соведущие предложили скинуться на бульдозер, чтобы снести ЕЦ. Причиной журналисты посчитали визит в Екатеринбург немецкого посла фон Гайра, который намеревался устроить в Ельцин Центре встречу с «представителями гражданского общества».