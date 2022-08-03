Сенатор Рукавишникова обратилась в Роскомнадзор из-за работы VPN

Роскомнадзор сможет выявить все риски, связанные с использованием различных VPN-сервисов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Роскомнадзору следует проверить безопасность использования VPN-сервисов, которые сегодня доступны для россиян. Об этом URA.RU заявила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при СФ Ирина Рукавишникова.

«Сегодня действительно назрела необходимость проведения квалифицированного исследования рисков, связанных с применением гражданами России и организациями VPN-сервисов. Такое исследование может провести Роскомнадзор РФ, в адрес которого мною направлен соответствующий запрос», — сказала Ирина Рукавишникова.

Сенатор выразила опасение, что личные данные россиян могут попасть в третьи руки из-за использования VPN-сервисов. «Одна из основных проблем, связанных с применением VPN-сервисов, состоит в декларированной, но документально не подтвержденной безопасности данных пользователей таких сервисов. О том, что VPN, особенно бесплатные, могут передавать данные третьим лицам, предупреждают, в частности, российские эксперты в области кибербезопасности», — подчеркнула она.

«Эксперты центра цифровой экспертизы Роскачества, предупреждают о рисках использования VPN-сервисов. По их данным, провайдеры зачастую продают личные данные пользователей неизвестным третьим лицам. В 2021 году в даркнете выставили на продажу базу данных с информацией о 21 млн пользователей сервисов SuperVPN, GeckoVPN и ChatVPN. Ограничение доступа к VPN-сервисам со стороны государства позволяет оградить пользователей от деструктивного контента и мошенников в даркнете», — уточнила политик.

По словам Рукавишниковой, многие из доступных россиянам VPN-сервисов пользуются поддержкой со стороны американского правительства. «США финансирует создание VPN-сервисов для России и Китая. С момента начала специальной военной операции и блокировки экстремистских социальных сетей Facebook и Instagram интерес россиян к VPN вырос в 11 раз. Этой ситуацией воспользовалось правительство США, решившее профинансировать действующие VPN-сервисы и вложить средства в создание новых инструментов обхода блокировок. Источники Reuters из финансируемых США сервисов сообщили агентству, что цель данной инициативы — помочь россиянам получать доступ к западным СМИ, который позволяет США транслировать выгодную им точку зрения и распространять фейки», — заключила собеседница агентства.