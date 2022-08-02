В Новом Уренгое самосвалы заняли обочины из-за отсутствия стоянок

Жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) возмутили водители самосвалов, которые из-за отсутствия в городе специальных мест для грузовых машин устроили стоянку на обочинах дорог. Свои возмущения горожане выразили в соцсети «ВКонтакте», опубликовав соответствующие фото.
«На северной части несанкционированная стоянка автотранспорта. Посмотрите, во что они превратили обочины», — написал анонимно автор в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой».
При этом не все горожане согласились с таким мнением. «Там вообще-то ребята отдыхают после рабочего дня, и трудятся на ваше благо целый день», — отметил Александр Маслов. «Эти авто больше похожи на авто частника, которые не привлечены к ремонту дорог города», — поспорил Геннадий Гололобов.
В мэрии агентству сообщили, что стоянок для подобных машин в городе действительно нет. Для решения вопроса жители города могут обратиться в ОГИБДД. «На указанной территории нет знаков „Стоянка автотранспортных средств запрещена“. Территория не относится к зоне благоустройства, у муниципальной инспекции нет полномочий контролировать здесь большегрузные машины», — добавили там.
Стоянка на обочине
Соцсети
Самосвалы на обочине
Соцсети
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Жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) возмутили водители самосвалов, которые из-за отсутствия в городе специальных мест для грузовых машин устроили стоянку на обочинах дорог. Свои возмущения горожане выразили в соцсети «ВКонтакте», опубликовав соответствующие фото. «На северной части несанкционированная стоянка автотранспорта. Посмотрите, во что они превратили обочины», — написал анонимно автор в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой». При этом не все горожане согласились с таким мнением. «Там вообще-то ребята отдыхают после рабочего дня, и трудятся на ваше благо целый день», — отметил Александр Маслов. «Эти авто больше похожи на авто частника, которые не привлечены к ремонту дорог города», — поспорил Геннадий Гололобов. В мэрии агентству сообщили, что стоянок для подобных машин в городе действительно нет. Для решения вопроса жители города могут обратиться в ОГИБДД. «На указанной территории нет знаков „Стоянка автотранспортных средств запрещена“. Территория не относится к зоне благоустройства, у муниципальной инспекции нет полномочий контролировать здесь большегрузные машины», — добавили там.