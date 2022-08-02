02 августа 2022
01 августа 2022

В Новом Уренгое самосвалы заняли обочины из-за отсутствия стоянок

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное совещание общественного совета федерального партийного проекта «Безопасные дороги». Екатеринбург, камаз, самосвал, дорога, ремонт дорог
Водители самосвалов устроили стоянки на обочинах дорог Фото:

Жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) возмутили водители самосвалов, которые из-за отсутствия в городе специальных мест для грузовых машин устроили стоянку на обочинах дорог. Свои возмущения горожане выразили в соцсети «ВКонтакте», опубликовав соответствующие фото.

«На северной части несанкционированная стоянка автотранспорта. Посмотрите, во что они превратили обочины», — написал анонимно автор в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой».

При этом не все горожане согласились с таким мнением. «Там вообще-то ребята отдыхают после рабочего дня, и трудятся на ваше благо целый день», — отметил Александр Маслов. «Эти авто больше похожи на авто частника, которые не привлечены к ремонту дорог города», — поспорил Геннадий Гололобов.

В мэрии агентству сообщили, что стоянок для подобных машин в городе действительно нет. Для решения вопроса жители города могут обратиться в ОГИБДД. «На указанной территории нет знаков „Стоянка автотранспортных средств запрещена“. Территория не относится к зоне благоустройства, у муниципальной инспекции нет полномочий контролировать здесь большегрузные машины», — добавили там.

Стоянка на обочине
Самосвалы на обочине
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Жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) возмутили водители самосвалов, которые из-за отсутствия в городе специальных мест для грузовых машин устроили стоянку на обочинах дорог. Свои возмущения горожане выразили в соцсети «ВКонтакте», опубликовав соответствующие фото. «На северной части несанкционированная стоянка автотранспорта. Посмотрите, во что они превратили обочины», — написал анонимно автор в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой». При этом не все горожане согласились с таким мнением. «Там вообще-то ребята отдыхают после рабочего дня, и трудятся на ваше благо целый день», — отметил Александр Маслов. «Эти авто больше похожи на авто частника, которые не привлечены к ремонту дорог города», — поспорил Геннадий Гололобов. В мэрии агентству сообщили, что стоянок для подобных машин в городе действительно нет. Для решения вопроса жители города могут обратиться в ОГИБДД. «На указанной территории нет знаков „Стоянка автотранспортных средств запрещена“. Территория не относится к зоне благоустройства, у муниципальной инспекции нет полномочий контролировать здесь большегрузные машины», — добавили там.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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