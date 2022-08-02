В Новом Уренгое самосвалы заняли обочины из-за отсутствия стоянок

03 августа 2022 в 16:55 Размер текста - 17 +

Водители самосвалов устроили стоянки на обочинах дорог Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) возмутили водители самосвалов, которые из-за отсутствия в городе специальных мест для грузовых машин устроили стоянку на обочинах дорог. Свои возмущения горожане выразили в соцсети «ВКонтакте», опубликовав соответствующие фото. «На северной части несанкционированная стоянка автотранспорта. Посмотрите, во что они превратили обочины», — написал анонимно автор в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой». При этом не все горожане согласились с таким мнением. «Там вообще-то ребята отдыхают после рабочего дня, и трудятся на ваше благо целый день», — отметил Александр Маслов. «Эти авто больше похожи на авто частника, которые не привлечены к ремонту дорог города», — поспорил Геннадий Гололобов. В мэрии агентству сообщили, что стоянок для подобных машин в городе действительно нет. Для решения вопроса жители города могут обратиться в ОГИБДД. «На указанной территории нет знаков „Стоянка автотранспортных средств запрещена“. Территория не относится к зоне благоустройства, у муниципальной инспекции нет полномочий контролировать здесь большегрузные машины», — добавили там. Стоянка на обочине Соцсети Самосвалы на обочине Соцсети

Жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) возмутили водители самосвалов, которые из-за отсутствия в городе специальных мест для грузовых машин устроили стоянку на обочинах дорог. Свои возмущения горожане выразили в соцсети «ВКонтакте», опубликовав соответствующие фото. «На северной части несанкционированная стоянка автотранспорта. Посмотрите, во что они превратили обочины», — написал анонимно автор в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой». При этом не все горожане согласились с таким мнением. «Там вообще-то ребята отдыхают после рабочего дня, и трудятся на ваше благо целый день», — отметил Александр Маслов. «Эти авто больше похожи на авто частника, которые не привлечены к ремонту дорог города», — поспорил Геннадий Гололобов. В мэрии агентству сообщили, что стоянок для подобных машин в городе действительно нет. Для решения вопроса жители города могут обратиться в ОГИБДД. «На указанной территории нет знаков „Стоянка автотранспортных средств запрещена“. Территория не относится к зоне благоустройства, у муниципальной инспекции нет полномочий контролировать здесь большегрузные машины», — добавили там.