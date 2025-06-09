В ЯНАО соберутся волейболисты со всей страны

Турнир по пляжному волейболу «66 Параллель» пройдет 26 и 27 июля
В Салехарде 26 и 27 июля пройдет региональный турнир по пляжному волейболу «66 Параллель». Соревнования пройдут на песчаных кортах рядом с памятной стелой, сообщили в администрации города.
В администрации пояснили, что в этом году к участию приглашены не только местные команды, но и волейболисты из других регионов России, в том числе из Волновахского муниципального округа. «В составе каждой команды — два игрока, тренер и судья», — уточнили в telegram-канале мэрии.
Пожать заявку для участия необходимо до 11 июля. Победителей ждут денежные призы.
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