В ЯНАО соберутся волейболисты со всей страны

В Салехарде пройдут региональные соревнования по пляжному волейболу в июле
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Турнир по пляжному волейболу «66 Параллель» пройдет 26 и 27 июля
Турнир по пляжному волейболу «66 Параллель» пройдет 26 и 27 июля Фото:

В Салехарде 26 и 27 июля пройдет региональный турнир по пляжному волейболу «66 Параллель». Соревнования пройдут на песчаных кортах рядом с памятной стелой, сообщили в администрации города.

В администрации пояснили, что в этом году к участию приглашены не только местные команды, но и волейболисты из других регионов России, в том числе из Волновахского муниципального округа. «В составе каждой команды — два игрока, тренер и судья», — уточнили в telegram-канале мэрии.

Пожать заявку для участия необходимо до 11 июля. Победителей ждут денежные призы.

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В Салехарде 26 и 27 июля пройдет региональный турнир по пляжному волейболу «66 Параллель». Соревнования пройдут на песчаных кортах рядом с памятной стелой, сообщили в администрации города. В администрации пояснили, что в этом году к участию приглашены не только местные команды, но и волейболисты из других регионов России, в том числе из Волновахского муниципального округа. «В составе каждой команды — два игрока, тренер и судья», — уточнили в telegram-канале мэрии. Пожать заявку для участия необходимо до 11 июля. Победителей ждут денежные призы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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