08 июня 2025
07 июня 2025

В ЯНАО больница объявила о нехватке донорской крови

Центральная больница Ноябрьска пригласила жителей сдать кровь
© Служба новостей «URA.RU»
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Ноябрьская больница приглашает жителей сдать кровь
Ноябрьская больница приглашает жителей сдать кровь Фото:

Центральная городская больница Ноябрьска (ЯНАО) объявила о недостаточных запасах крови нескольких групп и резус-факторов. Об этом сообщили в пресс-службе Ноябрьской ЦГБ.

«В больнице недостаточно первой, второй и третьей группы крови с положительным резус-фактором», — говорится на официальной странице ЦГБ «ВКонтакте». Жителей приглашают прийти и сдать кровь.

В Ноябрьской больнице напомнили, что прием доноров осуществляется только по предварительной записи. Время для предварительной регистрации на сдачу крови с понедельника по пятницу с 12:00 по 15:00.

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Центральная городская больница Ноябрьска (ЯНАО) объявила о недостаточных запасах крови нескольких групп и резус-факторов. Об этом сообщили в пресс-службе Ноябрьской ЦГБ. «В больнице недостаточно первой, второй и третьей группы крови с положительным резус-фактором», — говорится на официальной странице ЦГБ «ВКонтакте». Жителей приглашают прийти и сдать кровь. В Ноябрьской больнице напомнили, что прием доноров осуществляется только по предварительной записи. Время для предварительной регистрации на сдачу крови с понедельника по пятницу с 12:00 по 15:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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