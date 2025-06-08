В ЯНАО больница объявила о нехватке донорской крови

Ноябрьская больница приглашает жителей сдать кровь
Центральная городская больница Ноябрьска (ЯНАО) объявила о недостаточных запасах крови нескольких групп и резус-факторов. Об этом сообщили в пресс-службе Ноябрьской ЦГБ.
«В больнице недостаточно первой, второй и третьей группы крови с положительным резус-фактором», — говорится на официальной странице ЦГБ «ВКонтакте». Жителей приглашают прийти и сдать кровь.
В Ноябрьской больнице напомнили, что прием доноров осуществляется только по предварительной записи. Время для предварительной регистрации на сдачу крови с понедельника по пятницу с 12:00 по 15:00.
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