За курганскими и челябинскими трассами следят с помощью датчиков

03 августа 2022 в 16:59 Размер текста - 17 +

С помощью датчиков можно следить за состоянием трасс и скоростью на них Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской и Челябинских областях на федеральных трассах устанавливают датчики, которые сообщают информацию о загруженности дорог и их состоянии. Об этом URA.RU 3 августа сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал». «На федеральных дорогах Челябинской и Курганской областей устанавливают датчики интенсивности движения. <…> Датчик интенсивности дорожного движения дает возможность получать информацию о транспортном потоке и загруженности трассы, а следовательно и об износе дорожного полотна», — рассказали в пресс-службе. Датчики работают круглосуточно. Они анализируют загрузку трасс, среднюю скорость потока на каждой полосе, интервал между транспортными средствами, а также классифицируют их на грузовые, легковые автомобили и автобусы. Оборудование установят на 17 участках трасс М-5 «Урал», А-310, Р-254 «Иртыш» и Р-354. Датчики установят на 17 участках трасс двух регионов Фото: пресс-служба ФКУ УПРДОР «Южный Урал»

В Курганской и Челябинских областях на федеральных трассах устанавливают датчики, которые сообщают информацию о загруженности дорог и их состоянии. Об этом URA.RU 3 августа сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал». «На федеральных дорогах Челябинской и Курганской областей устанавливают датчики интенсивности движения. <…> Датчик интенсивности дорожного движения дает возможность получать информацию о транспортном потоке и загруженности трассы, а следовательно и об износе дорожного полотна», — рассказали в пресс-службе. Датчики работают круглосуточно. Они анализируют загрузку трасс, среднюю скорость потока на каждой полосе, интервал между транспортными средствами, а также классифицируют их на грузовые, легковые автомобили и автобусы. Оборудование установят на 17 участках трасс М-5 «Урал», А-310, Р-254 «Иртыш» и Р-354.