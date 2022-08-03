За курганскими и челябинскими трассами следят с помощью датчиков

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, пешеходный переход, разметка, автодорога, новая дорога, трасса, дорога
С помощью датчиков можно следить за состоянием трасс и скоростью на них Фото:

В Курганской и Челябинских областях на федеральных трассах устанавливают датчики, которые сообщают информацию о загруженности дорог и их состоянии. Об этом URA.RU 3 августа сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал».

«На федеральных дорогах Челябинской и Курганской областей устанавливают датчики интенсивности движения. <…> Датчик интенсивности дорожного движения дает возможность получать информацию о транспортном потоке и загруженности трассы, а следовательно и об износе дорожного полотна», — рассказали в пресс-службе.

Датчики работают круглосуточно. Они анализируют загрузку трасс, среднюю скорость потока на каждой полосе, интервал между транспортными средствами, а также классифицируют их на грузовые, легковые автомобили и автобусы. Оборудование установят на 17 участках трасс М-5 «Урал», А-310, Р-254 «Иртыш» и Р-354.

Датчики установят на 17 участках трасс двух регионов
Фото:
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В Курганской и Челябинских областях на федеральных трассах устанавливают датчики, которые сообщают информацию о загруженности дорог и их состоянии. Об этом URA.RU 3 августа сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал». «На федеральных дорогах Челябинской и Курганской областей устанавливают датчики интенсивности движения. <…> Датчик интенсивности дорожного движения дает возможность получать информацию о транспортном потоке и загруженности трассы, а следовательно и об износе дорожного полотна», — рассказали в пресс-службе. Датчики работают круглосуточно. Они анализируют загрузку трасс, среднюю скорость потока на каждой полосе, интервал между транспортными средствами, а также классифицируют их на грузовые, легковые автомобили и автобусы. Оборудование установят на 17 участках трасс М-5 «Урал», А-310, Р-254 «Иртыш» и Р-354.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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