В сентябре Дмитрий Махонин намерен лично обследовать строительство важных объектов культуры Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета 300-летие Перми

В Перми на объектах строительства учреждений культуры идут активные работы. О них на заседании оргкомитета по подготовке к 300-летию города губернатору Дмитрию Махонину доложила министр культуры Пермского края Алла Платонова.

«В отрасли „Культура“ включены в план подготовки 19 объектов. По большинству сейчас ведутся строительно-монтажные работы, на пяти объектах работы уже завершены», — сообщила Платонова.

На стройке нового здания Пермской художественной галереи на двух третях площади закончены земляные и бетонные работы на нулевом уровне, идет монтаж металлоконструкций первого этажа. На оставшейся трети ведется подготовка к бетонным работам.

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Стройка краевой музыкальной школы для одаренных детей идет по графику, сообщила Платонова. Но губернатор отметил, что необходимо отремонтировать два дома за зданием школы, которые выглядят сейчас непрезентабельно.

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