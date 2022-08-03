Бастрыкин запустил служебную проверку после жалобы челябинцев

Глава СКР отреагировал на жалобу инициативной группы Челябинской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запустил служебную проверку после жалобы инициативной группы из Челябинской области, чьи дети страдают сахарным диабетом. Родители обвинили региональный минздрав в нарушении прав детей, а следственные органы — в волоките.

«Инициативная группа заявителей рассказала главе СК России, что их дети страдают сахарным диабетом 1 типа (инсулинозависимым) и подлежат льготному обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Вместе с тем должностными лицами министерства здравоохранения Челябинской области допускается систематическое нарушение прав детей-инвалидов, а следственные органы СК России по Челябинской области не приняли мер для защиты прав их детей. В отношении ряда сотрудников территориального подразделения назначены служебные проверки», — уточнили в пресс-службе СКР.

В время приема жителей по видеоконференцсвязи Бастрыкин заслушал доклад главы СКР по Челябинской области Константина Мирошниченко и раскритиковал действия подчиненных, которые несвоевременно возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 315 УК РФ (неисполнение решения суда) и ч.1 ст. 293 УК (халатность) и допустили волокиту. По данным пресс-службы ведомства, после региональной проверки все материалы для дальнейшего расследования будут переданы на федеральный уровень.

По данному факту URA.RU направило запрос в министерство здравоохранения Челябинской области. К моменту публикации материала комментарий ведомства получен не был.