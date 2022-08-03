В Тюмени на улице Пермякова сбили девушку. Фото

04 августа 2022 в 00:03 Размер текста - 17 +

Пострадавшую увезли на машине скорой помощи в больницу Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени второго августа на улице Пермякова, 83 сбили девушку, ее увезли на машине скорой помощи. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «Второго августа примерно в 18:30—18:50 по адресу Пермякова, 83 сбили девушку. Увезли на скорой», — выложил пост Дениска Каспийский в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», приложив фото. «Вызов поступил в 18:22. Прибытие бригады скорой медицинской помощи в 18:28. После осмотра и оказания помощи пациентка доставлена в приемное отделение ОКБ №2», — сообщили корреспонденту URA.RU в департаменте здравоохранения Тюменской области. Подробности обещали сказать позже. Агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД по региону. Ответ ожидается. Фото: Дениска Каспийский в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»

В Тюмени второго августа на улице Пермякова, 83 сбили девушку, ее увезли на машине скорой помощи. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «Второго августа примерно в 18:30—18:50 по адресу Пермякова, 83 сбили девушку. Увезли на скорой», — выложил пост Дениска Каспийский в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», приложив фото. «Вызов поступил в 18:22. Прибытие бригады скорой медицинской помощи в 18:28. После осмотра и оказания помощи пациентка доставлена в приемное отделение ОКБ №2», — сообщили корреспонденту URA.RU в департаменте здравоохранения Тюменской области. Подробности обещали сказать позже. Агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД по региону. Ответ ожидается.