03 августа 2022
02 августа 2022

В Тюмени на улице Пермякова сбили девушку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшую увезли на машине скорой помощи в больницу Фото:

В Тюмени второго августа на улице Пермякова, 83 сбили девушку, ее увезли на машине скорой помощи. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

«Второго августа примерно в 18:30—18:50 по адресу Пермякова, 83 сбили девушку. Увезли на скорой», — выложил пост Дениска Каспийский в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», приложив фото.

«Вызов поступил в 18:22. Прибытие бригады скорой медицинской помощи в 18:28. После осмотра и оказания помощи пациентка доставлена в приемное отделение ОКБ №2», — сообщили корреспонденту URA.RU в департаменте здравоохранения Тюменской области. Подробности обещали сказать позже.

Агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД по региону. Ответ ожидается.

Фото:

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В Тюмени второго августа на улице Пермякова, 83 сбили девушку, ее увезли на машине скорой помощи. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «Второго августа примерно в 18:30—18:50 по адресу Пермякова, 83 сбили девушку. Увезли на скорой», — выложил пост Дениска Каспийский в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», приложив фото. «Вызов поступил в 18:22. Прибытие бригады скорой медицинской помощи в 18:28. После осмотра и оказания помощи пациентка доставлена в приемное отделение ОКБ №2», — сообщили корреспонденту URA.RU в департаменте здравоохранения Тюменской области. Подробности обещали сказать позже. Агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД по региону. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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