Бизнесмен из Москвы открыл центр протезирования в Кургане

Предприятие Олега Гильманова получило 250 тысяч рублей через отдел соцзащиты на реализацию проекта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На территории Курганской области в селе Сафакулево появился Центр протезирования и реабилитации. Автор идеи — местный уроженец Олег Гильманов, ранее работавший в Москве, передает пресс-служба правительства региона.

Теперь жители Сафакулевского округа и близлежащих муниципалитетов, нуждающиеся в протезировании, могут заказать необходимые изделия и на месте пройти реабилитацию. «У меня была возможность начать свой бизнес и в Челябинске, и в Красноярске, и остаться в Москве, где я работал в последнее время. Но все же я решил вернуться на родину и помочь своим землякам», — слова Гильманова опубликованы на сайте правительства Курганской области.

Центр получил название «Гикори». Это вид орехового дерева, которое в XIX веке использовалось для изготовления первых протезов. Для размещения были задействованы площади бывшего автовокзала по улице Ленина.

«Сейчас у меня два клиента, у которых подошел срок перепротезирования, один из Курганской области, другой из Челябинской. Я не только изготовил для них протезы, но и учу на них ходить», — пояснил предприниматель. Олег Гильманов подчеркивает, что вместе с протезами предоставляет необходимые документы, чтобы нуждающиеся могли получить компенсацию расходов в Фонде соцстрахования. Таким образом, услуги центра для них будут бесплатными.

URA.RU писало ранее, что врачи Центра им. Илизарова провели уникальную операцию — пациенту заменили изношенный локтевой сустав на отечественный протез. По мнению специалистов, он не уступает по характеристикам зарубежным аналогам.