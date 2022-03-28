Курганский Центр Илизарова переходит на российские имплантаты

В Центре им. Илизарова в Кургане установили первый в России отечественный эндопротез локтевого сустава. Об этом сообщили в пресс-службе медицинской организации.
«Врачи Центра Илизарова провели уникальную в своем роде операцию — пациенту заменили изношенный локтевой сустав на отечественный протез, не уступающий по характеристикам зарубежным аналогам. Производитель отечественного эндопротеза — пензенское предприятие ООО „Эндокарбон“», — рассказали в Центре им. Илизарова.
В медцентре отмечают, что отечественный эндопротез имеет лучшую износостойкость по сравнению с зарубежными аналогами. Наличие наноуглеродного композита позволило добиться нулевого трения компонентов эндопротеза. Это значительно увеличивает срок службы имплантата.
«Эндокарбон» входит в состав группы компаний научно-производственного объединения «МедИнж» — ведущего производителя имплантируемых медицинских изделий в России. Центр Илизарова наладил с компанией взаимодействие и рассчитывает стать одной из главных экспериментальных площадок по клиническому внедрению новых медицинских изделий.
Ранее URA.RU писало, что иностранные производители уходят с российского рынка в рамках экономических санкций , которые применяются к России в ответ на проведение вынужденной спецоперации на Украине, направленной на денацификацию и демилитаризацию. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи.
В Центре им. Илизарова пациенту поставили первый российский эндопротез локтевого сустава
В Центре им. Илизарова в Кургане установили первый в России отечественный эндопротез локтевого сустава. Об этом сообщили в пресс-службе медицинской организации. «Врачи Центра Илизарова провели уникальную в своем роде операцию — пациенту заменили изношенный локтевой сустав на отечественный протез, не уступающий по характеристикам зарубежным аналогам. Производитель отечественного эндопротеза — пензенское предприятие ООО „Эндокарбон“», — рассказали в Центре им. Илизарова. В медцентре отмечают, что отечественный эндопротез имеет лучшую износостойкость по сравнению с зарубежными аналогами. Наличие наноуглеродного композита позволило добиться нулевого трения компонентов эндопротеза. Это значительно увеличивает срок службы имплантата. «Эндокарбон» входит в состав группы компаний научно-производственного объединения «МедИнж» — ведущего производителя имплантируемых медицинских изделий в России. Центр Илизарова наладил с компанией взаимодействие и рассчитывает стать одной из главных экспериментальных площадок по клиническому внедрению новых медицинских изделий. Ранее URA.RU писало, что иностранные производители уходят с российского рынка в рамках экономических санкций , которые применяются к России в ответ на проведение вынужденной спецоперации на Украине, направленной на денацификацию и демилитаризацию. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи.