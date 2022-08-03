Guardian: из-за действий Запада миру грозит ядерная катастрофа

04 августа 2022 в 01:19 Размер текста - 17 +

Действия Запада на Украине и Тайване повышают риск глобальной войны Фото: depositphotos.com новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Мир рискует оказаться на пороге ядерной катастрофы или глобальной войны из-за действий Запада вокруг Тайваня и Украины. Так считают эксперты британской газеты The Guardian. В публикации говорится о том, что Америка представляют собой «стратегическую двусмысленность»: с одной стороны, власти Вашингтона говорят о том, что готовы оказать военную помощь Тайваню, но с другой, они продолжают придерживаться принципа «одного Китая». При этом похожий сценарий наблюдается и по отношению к ситуации на Украине. «Судьбы Украины и Тайваня заслуживают всяческой дипломатической поддержки, но нельзя допустить, чтобы они катились вниз, к глобальной войне или ядерной катастрофе. […] Запад должен быть готов отступить — и не называть это поражением», — считает автор статьи. По мнению The Guardian, сейчас «РФ и Китай переживают пограничные споры, подобные тем, что происходят в большинстве уголков мира». Однако Москва и Пекин не стремятся как Запад «владеть миром», действуя исключительно в интересах по периметру своих границ, отмечает издание. Центральное телевидение Китая сообщило о начале военных учений в трех акваториях вблизи берегов Тайваня. В армии усилится боевая готовность, пролив между Тайванем и КНР будут патрулировать боевые корабли. Причиной этого стал прилет спикера палаты представителей США Ненси Пэлоси.

Мир рискует оказаться на пороге ядерной катастрофы или глобальной войны из-за действий Запада вокруг Тайваня и Украины. Так считают эксперты британской газеты The Guardian. В публикации говорится о том, что Америка представляют собой «стратегическую двусмысленность»: с одной стороны, власти Вашингтона говорят о том, что готовы оказать военную помощь Тайваню, но с другой, они продолжают придерживаться принципа «одного Китая». При этом похожий сценарий наблюдается и по отношению к ситуации на Украине. «Судьбы Украины и Тайваня заслуживают всяческой дипломатической поддержки, но нельзя допустить, чтобы они катились вниз, к глобальной войне или ядерной катастрофе. […] Запад должен быть готов отступить — и не называть это поражением», — считает автор статьи. По мнению The Guardian, сейчас «РФ и Китай переживают пограничные споры, подобные тем, что происходят в большинстве уголков мира». Однако Москва и Пекин не стремятся как Запад «владеть миром», действуя исключительно в интересах по периметру своих границ, отмечает издание. Центральное телевидение Китая сообщило о начале военных учений в трех акваториях вблизи берегов Тайваня. В армии усилится боевая готовность, пролив между Тайванем и КНР будут патрулировать боевые корабли. Причиной этого стал прилет спикера палаты представителей США Ненси Пэлоси.