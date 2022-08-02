02 августа 2022

CCTV: армия Китая начала учения в трех акваториях вблизи Тайваня

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Торжественное открытие совместного военного антитеррористического командно-штабного учения вооруженных сил государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2018». Челябинская область, Чебаркульский район, армия, военные, флаг китая, мирная миссия2018, парад, китайская армия
Армия Китая проведет учения в морском и воздушном пространстве к северу, юго-западу и юго-востоку от Тайваня Фото:
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Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала военные учения в трех акваториях возле берегов Тайваня. Об этом сообщает телеканал CCTV (Центральное телевидение Китая), ссылаясь на официального представителя Восточной зоны боевого командования войск Ши И.

«Начиная с вечера 2 августа, Восточное командование НОАК последовательно провело серию совместных военных операций вокруг острова Тайвань. Эта акция является торжественным сдерживающим фактором против недавней крупной эскалации негативных действий США по тайваньскому вопросу и серьезным предупреждением силам „независимости Тайвань“, стремящимся к „независимости“», — говорится в материале телеканала. Уточняется, что учения будут проводится в морском и воздушном пространстве к северу, юго-западу и юго-востоку от Тайваня.

Китай уже стянул войска к границе с Тайванем. В армии усилится боевая готовность, пролив между Тайванем и КНР будут патрулировать боевые корабли. Причиной этого стал прилет спикера палаты представителей США Ненси Пэлоси. Ранее сообщалось, что Китай решил провести военную операцию у Тайваня. МИД Китая вызвало посла США Николаса Бернса и выразило ему протест из-за визита Пелоси.

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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала военные учения в трех акваториях возле берегов Тайваня. Об этом сообщает телеканал CCTV (Центральное телевидение Китая), ссылаясь на официального представителя Восточной зоны боевого командования войск Ши И. «Начиная с вечера 2 августа, Восточное командование НОАК последовательно провело серию совместных военных операций вокруг острова Тайвань. Эта акция является торжественным сдерживающим фактором против недавней крупной эскалации негативных действий США по тайваньскому вопросу и серьезным предупреждением силам „независимости Тайвань“, стремящимся к „независимости“», — говорится в материале телеканала. Уточняется, что учения будут проводится в морском и воздушном пространстве к северу, юго-западу и юго-востоку от Тайваня. Китай уже стянул войска к границе с Тайванем. В армии усилится боевая готовность, пролив между Тайванем и КНР будут патрулировать боевые корабли. Причиной этого стал прилет спикера палаты представителей США Ненси Пэлоси. Ранее сообщалось, что Китай решил провести военную операцию у Тайваня. МИД Китая вызвало посла США Николаса Бернса и выразило ему протест из-за визита Пелоси.
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