CCTV: армия Китая начала учения в трех акваториях вблизи Тайваня

03 августа 2022 в 00:14 Размер текста - 17 +

Армия Китая проведет учения в морском и воздушном пространстве к северу, юго-западу и юго-востоку от Тайваня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала военные учения в трех акваториях возле берегов Тайваня. Об этом сообщает телеканал CCTV (Центральное телевидение Китая), ссылаясь на официального представителя Восточной зоны боевого командования войск Ши И. «Начиная с вечера 2 августа, Восточное командование НОАК последовательно провело серию совместных военных операций вокруг острова Тайвань. Эта акция является торжественным сдерживающим фактором против недавней крупной эскалации негативных действий США по тайваньскому вопросу и серьезным предупреждением силам „независимости Тайвань“, стремящимся к „независимости“», — говорится в материале телеканала. Уточняется, что учения будут проводится в морском и воздушном пространстве к северу, юго-западу и юго-востоку от Тайваня. Китай уже стянул войска к границе с Тайванем. В армии усилится боевая готовность, пролив между Тайванем и КНР будут патрулировать боевые корабли. Причиной этого стал прилет спикера палаты представителей США Ненси Пэлоси. Ранее сообщалось, что Китай решил провести военную операцию у Тайваня. МИД Китая вызвало посла США Николаса Бернса и выразило ему протест из-за визита Пелоси.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала военные учения в трех акваториях возле берегов Тайваня. Об этом сообщает телеканал CCTV (Центральное телевидение Китая), ссылаясь на официального представителя Восточной зоны боевого командования войск Ши И. «Начиная с вечера 2 августа, Восточное командование НОАК последовательно провело серию совместных военных операций вокруг острова Тайвань. Эта акция является торжественным сдерживающим фактором против недавней крупной эскалации негативных действий США по тайваньскому вопросу и серьезным предупреждением силам „независимости Тайвань“, стремящимся к „независимости“», — говорится в материале телеканала. Уточняется, что учения будут проводится в морском и воздушном пространстве к северу, юго-западу и юго-востоку от Тайваня. Китай уже стянул войска к границе с Тайванем. В армии усилится боевая готовность, пролив между Тайванем и КНР будут патрулировать боевые корабли. Причиной этого стал прилет спикера палаты представителей США Ненси Пэлоси. Ранее сообщалось, что Китай решил провести военную операцию у Тайваня. МИД Китая вызвало посла США Николаса Бернса и выразило ему протест из-за визита Пелоси.