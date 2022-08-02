Самолет представителя Конгресса США Пелоси приземлился на Тайване

02 августа 2022 в 19:43 Размер текста - 17 +

Нэнси Пелоси прибыла в аэропорт Тайваня Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Самолет спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя на острове Тайвань. Это следует из данных сервиса по отслеживанию рейсов ADSBexchange. Ранее сообщалось, что самолет Пелоси приземлится на Тайване 2 августа. На границу уже стянуты войска национальной армии и военные корабли. В США заявяли, что в случае нарастания напряженности между государствами, ответственность будет лежать на КНР. Позже стало известно, что на фоне визита с военной базы США Кадена в воздух поднялись 5 самолетов-заправщиков и 8 истребителей F15. Кроме того, согласно сведениям отделения министерства обороны Японии на Окинаве, за два часа до этого с базы вылетел самолет разведки Lockheed EP-3, способный собирать радиоэоектронную информацию с военных объектов и военной техники. Подобное скопление самолетов на базе Кадена — беспрецедентно. Тайвань является источником противоречий и конфликтов из-за того, что Китай считает остров своей территорией, в то время, как правительство Тайваня с этим не согласно. Визит американского политика обостряет ситуацию вокруг территориальных споров.

Самолет спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя на острове Тайвань. Это следует из данных сервиса по отслеживанию рейсов ADSBexchange. Ранее сообщалось, что самолет Пелоси приземлится на Тайване 2 августа. На границу уже стянуты войска национальной армии и военные корабли. В США заявяли, что в случае нарастания напряженности между государствами, ответственность будет лежать на КНР. Позже стало известно, что на фоне визита с военной базы США Кадена в воздух поднялись 5 самолетов-заправщиков и 8 истребителей F15. Кроме того, согласно сведениям отделения министерства обороны Японии на Окинаве, за два часа до этого с базы вылетел самолет разведки Lockheed EP-3, способный собирать радиоэоектронную информацию с военных объектов и военной техники. Подобное скопление самолетов на базе Кадена — беспрецедентно. Тайвань является источником противоречий и конфликтов из-за того, что Китай считает остров своей территорией, в то время, как правительство Тайваня с этим не согласно. Визит американского политика обостряет ситуацию вокруг территориальных споров.