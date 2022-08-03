Guardian: экс-канцлера Германии пристыдили за встречу с Путиным

Экс-канцлера Германии Герхарда Шредера раскритиковали за встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет британская газета The Guardian.
«Бывший канцлер Германии Герхард Шредер подвергся критике за частые встречи с российским лидером Владимиром Путиным после того, как он отправился в отпуск в Москву, чтобы встретиться с ним. Шредер также подвергся резкой критике за свои деловые связи с российской государственной газовой компанией „Газпром“. В отношении Шредера ведется расследование по поводу связей с Кремлем. Сам он заявил, что не будет извиняться за свою дружбу с Путиным», — пишет The Guardian.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что Шредер тайно прибыл в Россию, чтобы обсудить с Путиным поставки газа. Позже в Кремле подтвердили встречу политиков, пишет RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Шредер и Путин обсудили энергетический кризис в Европе.
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