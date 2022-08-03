Guardian: экс-канцлера Германии пристыдили за встречу с Путиным

04 августа 2022 в 09:41 Размер текста - 17 +

Герхард Шредер прилетал в Москву, чтобы увидеться с Владимиром Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экс-канцлера Германии Герхарда Шредера раскритиковали за встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет британская газета The Guardian. «Бывший канцлер Германии Герхард Шредер подвергся критике за частые встречи с российским лидером Владимиром Путиным после того, как он отправился в отпуск в Москву, чтобы встретиться с ним. Шредер также подвергся резкой критике за свои деловые связи с российской государственной газовой компанией „Газпром“. В отношении Шредера ведется расследование по поводу связей с Кремлем. Сам он заявил, что не будет извиняться за свою дружбу с Путиным», — пишет The Guardian. Ранее немецкие СМИ сообщили, что Шредер тайно прибыл в Россию, чтобы обсудить с Путиным поставки газа. Позже в Кремле подтвердили встречу политиков, пишет RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Шредер и Путин обсудили энергетический кризис в Европе.

Экс-канцлера Германии Герхарда Шредера раскритиковали за встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет британская газета The Guardian. «Бывший канцлер Германии Герхард Шредер подвергся критике за частые встречи с российским лидером Владимиром Путиным после того, как он отправился в отпуск в Москву, чтобы встретиться с ним. Шредер также подвергся резкой критике за свои деловые связи с российской государственной газовой компанией „Газпром“. В отношении Шредера ведется расследование по поводу связей с Кремлем. Сам он заявил, что не будет извиняться за свою дружбу с Путиным», — пишет The Guardian. Ранее немецкие СМИ сообщили, что Шредер тайно прибыл в Россию, чтобы обсудить с Путиным поставки газа. Позже в Кремле подтвердили встречу политиков, пишет RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Шредер и Путин обсудили энергетический кризис в Европе.