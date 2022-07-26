Политолог: экс-канцлер Шредер прилетел в РФ говорить о газе

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Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, портрет, пмэф-2016, шредер герхард
Герхард Шредер тайно прилетел в Москву Фото:

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер прилетел в Москву, чтобы вести переговоры по газу. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал политолог Марат Баширов.

«Шредер обладает авторитетом как в Германии, так и в Кремле, поэтому на переговоры по газу отправили именно его. Он имеет некую позицию ФРГ, это тот человек, который может обсуждать наиболее широкую повестку, например, восстановление работы „Северного потока — 2“. В то время, как правительство Шольца наговорило слишком много в отношении РФ и здесь они не рукопожатные», — заявил Баширов.

Ранее немецкая газета Der Tagesspiegel сообщила, что Шредер тайно приехал в Москву. О возможности его встречи с президентом России Владимиром Путиным не сообщается.

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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер прилетел в Москву, чтобы вести переговоры по газу. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал политолог Марат Баширов. «Шредер обладает авторитетом как в Германии, так и в Кремле, поэтому на переговоры по газу отправили именно его. Он имеет некую позицию ФРГ, это тот человек, который может обсуждать наиболее широкую повестку, например, восстановление работы „Северного потока — 2“. В то время, как правительство Шольца наговорило слишком много в отношении РФ и здесь они не рукопожатные», — заявил Баширов. Ранее немецкая газета Der Tagesspiegel сообщила, что Шредер тайно приехал в Москву. О возможности его встречи с президентом России Владимиром Путиным не сообщается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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