Политолог: экс-канцлер Шредер прилетел в РФ говорить о газе

26 июля 2022 в 14:55 Размер текста - 17 +

Герхард Шредер тайно прилетел в Москву Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший канцлер Германии Герхард Шредер прилетел в Москву, чтобы вести переговоры по газу. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал политолог Марат Баширов. «Шредер обладает авторитетом как в Германии, так и в Кремле, поэтому на переговоры по газу отправили именно его. Он имеет некую позицию ФРГ, это тот человек, который может обсуждать наиболее широкую повестку, например, восстановление работы „Северного потока — 2“. В то время, как правительство Шольца наговорило слишком много в отношении РФ и здесь они не рукопожатные», — заявил Баширов. Ранее немецкая газета Der Tagesspiegel сообщила, что Шредер тайно приехал в Москву. О возможности его встречи с президентом России Владимиром Путиным не сообщается.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер прилетел в Москву, чтобы вести переговоры по газу. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал политолог Марат Баширов. «Шредер обладает авторитетом как в Германии, так и в Кремле, поэтому на переговоры по газу отправили именно его. Он имеет некую позицию ФРГ, это тот человек, который может обсуждать наиболее широкую повестку, например, восстановление работы „Северного потока — 2“. В то время, как правительство Шольца наговорило слишком много в отношении РФ и здесь они не рукопожатные», — заявил Баширов. Ранее немецкая газета Der Tagesspiegel сообщила, что Шредер тайно приехал в Москву. О возможности его встречи с президентом России Владимиром Путиным не сообщается.