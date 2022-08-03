Тюменец ударил возлюбленную битой по голове

04 августа 2022 в 10:23 Размер текста - 17 +

Мужчина ударил возлюбленную трижды по голове битой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителю Тюменского района не понравилось то, что возлюбленная решила прекратить возникший между ним и другим мужчиной конфликт, поэтому он нанес ей несколько ударов битой по голове. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. «В дежурную часть полиции обратился сотрудник медучреждения, который сообщил, что к ним поступила 34-летняя жительница поселка Боровский с травмой головы. Участковый уполномоченный выяснил, что ранение пострадавшей нанес ее сожитель. Потерпевшая рассказала, что между подозреваемым и его приятелем произошла драка, став свидетелем женщина решила вмешаться и разнять их. Мужчине это не понравилось и тогда он, взяв биту, нанес 3 удара пострадавшей по голове», — передает пресс-служба ведомства. Неработающий тюменец 1980 года рождения был задержан. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Ранее URA.RU писало о том, что тюменец ударил возлюбленную табуреткой по голове. Ему не понравилось, что женщина разбила его телефон.

Жителю Тюменского района не понравилось то, что возлюбленная решила прекратить возникший между ним и другим мужчиной конфликт, поэтому он нанес ей несколько ударов битой по голове. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. «В дежурную часть полиции обратился сотрудник медучреждения, который сообщил, что к ним поступила 34-летняя жительница поселка Боровский с травмой головы. Участковый уполномоченный выяснил, что ранение пострадавшей нанес ее сожитель. Потерпевшая рассказала, что между подозреваемым и его приятелем произошла драка, став свидетелем женщина решила вмешаться и разнять их. Мужчине это не понравилось и тогда он, взяв биту, нанес 3 удара пострадавшей по голове», — передает пресс-служба ведомства. Неработающий тюменец 1980 года рождения был задержан. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Ранее URA.RU писало о том, что тюменец ударил возлюбленную табуреткой по голове. Ему не понравилось, что женщина разбила его телефон.