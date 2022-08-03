Тюменец ударил возлюбленную битой по голове

Жителю Тюменского района не понравилось то, что возлюбленная решила прекратить возникший между ним и другим мужчиной конфликт, поэтому он нанес ей несколько ударов битой по голове. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
«В дежурную часть полиции обратился сотрудник медучреждения, который сообщил, что к ним поступила 34-летняя жительница поселка Боровский с травмой головы. Участковый уполномоченный выяснил, что ранение пострадавшей нанес ее сожитель. Потерпевшая рассказала, что между подозреваемым и его приятелем произошла драка, став свидетелем женщина решила вмешаться и разнять их. Мужчине это не понравилось и тогда он, взяв биту, нанес 3 удара пострадавшей по голове», — передает пресс-служба ведомства.
Неработающий тюменец 1980 года рождения был задержан. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
Ранее URA.RU писало о том, что тюменец ударил возлюбленную табуреткой по голове. Ему не понравилось, что женщина разбила его телефон.
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