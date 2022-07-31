31 июля 2022
29 июля 2022

Тюменец ударил возлюбленную табуреткой по голове

© Служба новостей «URA.RU»
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Городская романтика. Екатеринбург, влюбленные, пара, романтика, молодежь
Тюменец планировал примерить своих друзей, но конфликт разгорелся лишь сильнее Фото:

Житель Ялуторовска ударил свою возлюбленную табуреткой по голове из-за того что, женщина разбила его телефон. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

«Мужчина и женщина встретились в квартире их общего знакомого, который пригласил их в гости, чтобы помирить. Но вместо примирения сожители стали выяснять отношения. Причиной очередной ссоры стал разбитый женщиной телефон сожителя. Мужчина несколько раз ударил свою возлюбленную руками и, схватив табурет, нанес удар в область головы. Прервал выяснение отношений, вернувшийся хозяин квартиры», — передает пресс-служба ведомства.

Выяснение отношений прервал общий знакомый, который оставлял знакомых для разговора наедине. В настоящий момент в отношении, как выяснилось в ходе проверок, ранее судимого жителя Ялуторовска 1989 года рождения, возбуждено уголовное дело. Согласно ч. 2 ст 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» мужчине грозит срок до двух лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области мужчина сломал девушке челюсть. Это произошло, потому что он перепутал ее со своей бывшей.

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Житель Ялуторовска ударил свою возлюбленную табуреткой по голове из-за того что, женщина разбила его телефон. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. «Мужчина и женщина встретились в квартире их общего знакомого, который пригласил их в гости, чтобы помирить. Но вместо примирения сожители стали выяснять отношения. Причиной очередной ссоры стал разбитый женщиной телефон сожителя. Мужчина несколько раз ударил свою возлюбленную руками и, схватив табурет, нанес удар в область головы. Прервал выяснение отношений, вернувшийся хозяин квартиры», — передает пресс-служба ведомства. Выяснение отношений прервал общий знакомый, который оставлял знакомых для разговора наедине. В настоящий момент в отношении, как выяснилось в ходе проверок, ранее судимого жителя Ялуторовска 1989 года рождения, возбуждено уголовное дело. Согласно ч. 2 ст 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» мужчине грозит срок до двух лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области мужчина сломал девушке челюсть. Это произошло, потому что он перепутал ее со своей бывшей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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