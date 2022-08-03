К курганскому депутату нагрянули силовики из-за поста в соцсетях

К курганскому депутату Ивану Камшилову пришла полиция из-за информации в его соцсетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Курганской городской думы Иван Камшилов сообщил о визите полиции после того, как в его соцсетях появилась подозрительная информация. Подробности встречи с представителями власти он привел в своем telegram-канале.

«Вчера ко мне в офис явились два сотрудника полиции. С их слов на моей странице ВК размещена информация, которую можно признать как дискредитация ВС», — приводит подробности политик. Полицейские показали, какой именно пост они считают противозаконным.

В процессе общения выяснилось, что сам Камшилов редко посещает свою страницу «ВКонтакте». В его отсутствие «неизвестный пользователь разместил информацию, фото и видео, которые при определенной натяжке, можно признать дискредитацией».

По словам политика, сотрудники органов появились очень оперативно после размещения поста. При этом они вели себя вежливо, посоветовали депутату удалить чужую информацию и обезопасить свой аккаунт.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники ФСБ возбудили уголовное дело на курганского пользователя соцсети «ВКонтакте». 36-летний мужчина предстанет перед судом за призывы расправляться с чиновниками.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о наказании за дискредитацию ВС РФ. За нарушение статьи можно получить наказание до 15 лет лишения свободы. Ложная информация о действиях ВС РФ может обернуться штрафом от 700 тысяч рублей до 1,5 млн рублей. В Кремле объяснили, что введение закона необходимо вследствие потока информационной агрессии, поступающей из-за рубежа.