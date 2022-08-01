ФСБ задержала курганца, призывавшего убивать чиновников

Представители УФСБ возбудили уголовное дело в отношении курганца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Кургана обвиняют в том, что он размещал в соцсети «ВКонтакте» призывы к убийству чиновников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного УФСБ.

«В течение 2020 г. обвиняемый размещал в открытом доступе социальной сети „ВКонтакте“ высказывания, которые содержат публичные призывы к осуществлению насильственных действий (убийств) представителей государственной власти как социальной группы. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств произошедшего», — рассказали в ведомстве.

Представители следственного подразделения УФСБ России по Курганской области возбудили уголовное дело. 36-летнего курганца обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Ранее другой житель Кургана в той же соцсети на своей странице публиковал материалы и комментарии с призывами к насильственному изменению основ Конституционного строя РФ. Его обвинили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.