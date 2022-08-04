Владимир Путин отметил мужество и героизм Ольги Качуры
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции Донецкой народной республики Ольге Качуре. Звание было вручено посмертно.
«Владимир Путин подписал Указ о присвоении звания Героя России полковнику Ольге Качуре (посмертно). За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга», — сообщается в telegram-канале Кремля.
Ранее власти ДНР сообщили о гибели Качуры при обстреле в городе Горловка. Глава ДНР Денис Пушилин присвоил ей звание Героя республики посмертно.
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