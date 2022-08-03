В ДНР сообщили о гибели легендарного полковника Ольги Качуры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция «Защитим память героев» в честь 23 февраля. Курган, гвоздики, возложение цветов, цветы, похороны
Мэр Горловки почтил память погибшего командира Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

При обстреле в городе Горловка погибла командир реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции Донецкой народной республики Ольга Качура. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«Сегодня черный день для Горловки и Республики. Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков НМ ДНР. Качура Ольга Сергеевна, победоносная и непоколебимая Корса!» — написал Приходько в своем telegram-канале.

Вооруженные силы России совместно с союзными силами ДНР и ЛНР проводят специальную операцию по освобождению территорий Донбасса с 24 февраля 2022 года. В ходе нее, 2 августа, украинские войска нанесли удар по общеобразовательной школе в Горловке.

Фото:
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
При обстреле в городе Горловка погибла командир реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции Донецкой народной республики Ольга Качура. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. «Сегодня черный день для Горловки и Республики. Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков НМ ДНР. Качура Ольга Сергеевна, победоносная и непоколебимая Корса!» — написал Приходько в своем telegram-канале. Вооруженные силы России совместно с союзными силами ДНР и ЛНР проводят специальную операцию по освобождению территорий Донбасса с 24 февраля 2022 года. В ходе нее, 2 августа, украинские войска нанесли удар по общеобразовательной школе в Горловке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...