В ДНР сообщили о гибели легендарного полковника Ольги Качуры

Мэр Горловки почтил память погибшего командира
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
При обстреле в городе Горловка погибла командир реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции Донецкой народной республики Ольга Качура. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
«Сегодня черный день для Горловки и Республики. Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков НМ ДНР. Качура Ольга Сергеевна, победоносная и непоколебимая Корса!» — написал Приходько в своем telegram-канале.
Вооруженные силы России совместно с союзными силами ДНР и ЛНР проводят специальную операцию по освобождению территорий Донбасса с 24 февраля 2022 года. В ходе нее, 2 августа, украинские войска нанесли удар по общеобразовательной школе в Горловке.
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
Подпишитесь на наш дайджест!