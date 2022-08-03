В ДНР сообщили о гибели легендарного полковника Ольги Качуры

03 августа 2022 в 17:40 Размер текста - 17 +

Мэр Горловки почтил память погибшего командира Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При обстреле в городе Горловка погибла командир реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции Донецкой народной республики Ольга Качура. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. «Сегодня черный день для Горловки и Республики. Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков НМ ДНР. Качура Ольга Сергеевна, победоносная и непоколебимая Корса!» — написал Приходько в своем telegram-канале. Вооруженные силы России совместно с союзными силами ДНР и ЛНР проводят специальную операцию по освобождению территорий Донбасса с 24 февраля 2022 года. В ходе нее, 2 августа, украинские войска нанесли удар по общеобразовательной школе в Горловке. Фото: telegram-канал «Приходько РИК»

При обстреле в городе Горловка погибла командир реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции Донецкой народной республики Ольга Качура. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. «Сегодня черный день для Горловки и Республики. Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков НМ ДНР. Качура Ольга Сергеевна, победоносная и непоколебимая Корса!» — написал Приходько в своем telegram-канале. Вооруженные силы России совместно с союзными силами ДНР и ЛНР проводят специальную операцию по освобождению территорий Донбасса с 24 февраля 2022 года. В ходе нее, 2 августа, украинские войска нанесли удар по общеобразовательной школе в Горловке.