В ХМАО пенсионер остался без ног из-за аварии на трассе

На трассе в районе поселка Солнечный (Сургутский район ХМАО) 72-летний пенсионер попал в ДТП. Мужчина заглох на дороге и вышел из машины к багажнику, в этот момент сзади в него въехал другой автомобиль. Из-за удара мужчине оторвало ноги. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«На помощь к заглохшему мужчине подъехала другая машина. Он вышел из автомобиля и доставал трос из багажника. В это время в него въехал другой автомобиль. Мужчина получил тяжкий вред здоровью. Одна нога точно будет ампутироваться, вторя под вопросом», — сказали в пресс-службе.
После аварии мужчина остался жив и был госпитализирован в больницу. На данный момент сотрудниками полиции ведется проверка.
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