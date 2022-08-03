03 августа 2022

В ХМАО пенсионер остался без ног из-за аварии на трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
В Сургутском районе пенсионер попал в серьезное ДТП Фото:

На трассе в районе поселка Солнечный (Сургутский район ХМАО) 72-летний пенсионер попал в ДТП. Мужчина заглох на дороге и вышел из машины к багажнику, в этот момент сзади в него въехал другой автомобиль. Из-за удара мужчине оторвало ноги. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«На помощь к заглохшему мужчине подъехала другая машина. Он вышел из автомобиля и доставал трос из багажника. В это время в него въехал другой автомобиль. Мужчина получил тяжкий вред здоровью. Одна нога точно будет ампутироваться, вторя под вопросом», — сказали в пресс-службе.

После аварии мужчина остался жив и был госпитализирован в больницу. На данный момент сотрудниками полиции ведется проверка.

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На трассе в районе поселка Солнечный (Сургутский район ХМАО) 72-летний пенсионер попал в ДТП. Мужчина заглох на дороге и вышел из машины к багажнику, в этот момент сзади в него въехал другой автомобиль. Из-за удара мужчине оторвало ноги. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «На помощь к заглохшему мужчине подъехала другая машина. Он вышел из автомобиля и доставал трос из багажника. В это время в него въехал другой автомобиль. Мужчина получил тяжкий вред здоровью. Одна нога точно будет ампутироваться, вторя под вопросом», — сказали в пресс-службе. После аварии мужчина остался жив и был госпитализирован в больницу. На данный момент сотрудниками полиции ведется проверка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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