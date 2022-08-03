В ХМАО пенсионер остался без ног из-за аварии на трассе

04 августа 2022 в 12:40 Размер текста - 17 +

В Сургутском районе пенсионер попал в серьезное ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе в районе поселка Солнечный (Сургутский район ХМАО) 72-летний пенсионер попал в ДТП. Мужчина заглох на дороге и вышел из машины к багажнику, в этот момент сзади в него въехал другой автомобиль. Из-за удара мужчине оторвало ноги. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «На помощь к заглохшему мужчине подъехала другая машина. Он вышел из автомобиля и доставал трос из багажника. В это время в него въехал другой автомобиль. Мужчина получил тяжкий вред здоровью. Одна нога точно будет ампутироваться, вторя под вопросом», — сказали в пресс-службе. После аварии мужчина остался жив и был госпитализирован в больницу. На данный момент сотрудниками полиции ведется проверка.

На трассе в районе поселка Солнечный (Сургутский район ХМАО) 72-летний пенсионер попал в ДТП. Мужчина заглох на дороге и вышел из машины к багажнику, в этот момент сзади в него въехал другой автомобиль. Из-за удара мужчине оторвало ноги. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «На помощь к заглохшему мужчине подъехала другая машина. Он вышел из автомобиля и доставал трос из багажника. В это время в него въехал другой автомобиль. Мужчина получил тяжкий вред здоровью. Одна нога точно будет ампутироваться, вторя под вопросом», — сказали в пресс-службе. После аварии мужчина остался жив и был госпитализирован в больницу. На данный момент сотрудниками полиции ведется проверка.