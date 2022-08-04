ВСУ обстреляли донецкий драмтеатр, где прощались с Ольгой Качурой

ВСУ обстреляли центр Донецка Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силу Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по драматическому театру в Донецке, где в этот момент прощались с полковником армии ДНР Ольгой Качурой. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости» с места событий.

«Центр Донецка под интенсивным обстрелом. Нанесен удар по драмтеатру, где проходит прощание с погибшей Ольгой Качурой», — пишет РИА «Новости».

Обновлено в 13:02. По сообщению штаба территориальной обороны ДНР, минимум два человека погибли при обстрелах. Еще 15 человек получили ранения.

Ранее власти ДНР сообщили о гибели Качуры при обстреле в городе Горловка. Президент России Владимир Путин присвоил ей звание Героя России посмертно.