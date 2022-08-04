ВСУ обстреляли донецкий драмтеатр, где прощались с Ольгой Качурой

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, стрельба, пво
ВСУ обстреляли центр Донецка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силу Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по драматическому театру в Донецке, где в этот момент прощались с полковником армии ДНР Ольгой Качурой. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости» с места событий.

«Центр Донецка под интенсивным обстрелом. Нанесен удар по драмтеатру, где проходит прощание с погибшей Ольгой Качурой», — пишет РИА «Новости».

Обновлено в 13:02. По сообщению штаба территориальной обороны ДНР, минимум два человека погибли при обстрелах. Еще 15 человек получили ранения.

Ранее власти ДНР сообщили о гибели Качуры при обстреле в городе Горловка. Президент России Владимир Путин присвоил ей звание Героя России посмертно.

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Вооруженные силу Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по драматическому театру в Донецке, где в этот момент прощались с полковником армии ДНР Ольгой Качурой. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости» с места событий. «Центр Донецка под интенсивным обстрелом. Нанесен удар по драмтеатру, где проходит прощание с погибшей Ольгой Качурой», — пишет РИА «Новости». Обновлено в 13:02. По сообщению штаба территориальной обороны ДНР, минимум два человека погибли при обстрелах. Еще 15 человек получили ранения. Ранее власти ДНР сообщили о гибели Качуры при обстреле в городе Горловка. Президент России Владимир Путин присвоил ей звание Героя России посмертно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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