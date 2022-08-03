03 августа 2022

ФСБ нашла тагильского религиозного лидера, хоронившего людей. Фото

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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
Силовики ФСБ выяснили, что бизнес тагильчанина был незаконным Фото:

Оперативники УФСБ по Свердловской области нашли в Нижнем Тагиле лидера местной мусульманской организации «Махалля», который подозревается в создании нелегального похоронного бизнеса. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Похоронный бизнес официально не регистрировался, юридическим лицом не является, помощников он нанимал себе неофициально, часть вырученных средств платил им за работу. Совершал омовение покойников прямо в мечети, что очень возмущало значительное число прихожан», — сообщил собеседник агентства.

Подозреваемого отстранили от работы в мечети Нижнего Тагила. В УФСБ по региону от комментариев воздержались. Агентство обратилось в организацию «Махалля», где журналисту подтвердили информацию об отстранении сотрудника.

Ранее в Екатеринбурге был осужден экстремист Никита Мясников, который снабжал деньгами террористическую организацию в Сирии. Его уличили в распространении запрещенных материалов и приговорили к 11 годам лишения свободы.

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Оперативники УФСБ по Свердловской области нашли в Нижнем Тагиле лидера местной мусульманской организации «Махалля», который подозревается в создании нелегального похоронного бизнеса. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Похоронный бизнес официально не регистрировался, юридическим лицом не является, помощников он нанимал себе неофициально, часть вырученных средств платил им за работу. Совершал омовение покойников прямо в мечети, что очень возмущало значительное число прихожан», — сообщил собеседник агентства. Подозреваемого отстранили от работы в мечети Нижнего Тагила. В УФСБ по региону от комментариев воздержались. Агентство обратилось в организацию «Махалля», где журналисту подтвердили информацию об отстранении сотрудника. Ранее в Екатеринбурге был осужден экстремист Никита Мясников, который снабжал деньгами террористическую организацию в Сирии. Его уличили в распространении запрещенных материалов и приговорили к 11 годам лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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