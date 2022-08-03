03 августа 2022

ФСБ забрала у тагильского религиозного лидера запрещенные книги. Фото

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Сотрудники ФСБ забрали у тагильчанина 25 книг Фото:

Оперативники УФСБ по Свердловской области нашли и изъяли у лидера нижнетагильской религиозной организации «Махалля» десятки экстремистских книг, которыми он, вероятно, делился со сторонниками. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Силовики изъяли у религиозного лидера 25 книг, признанных судами РФ экстремистскими, эти материалы он хранил с целью распространения среди прихожан», — сообщил собеседник агентства. Он отметил, что мужчина собирал вокруг себя сторонников, предположительно, предлагая им прочесть экстремистскую литературу.

Кроме этого, религиозного лидера подозревают в создании незаконной похоронной службы. В УФСБ по Свердловской области воздержались от комментариев.

Ранее сообщалось о незаконной деятельности мужчины. Его отстранили от работы, однако задерживать не стали, уточнил источник. В мечети Нижнего Тагила URA.RU подтвердили, что сотрудник действительно уволен с должности.

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Оперативники УФСБ по Свердловской области нашли и изъяли у лидера нижнетагильской религиозной организации «Махалля» десятки экстремистских книг, которыми он, вероятно, делился со сторонниками. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Силовики изъяли у религиозного лидера 25 книг, признанных судами РФ экстремистскими, эти материалы он хранил с целью распространения среди прихожан», — сообщил собеседник агентства. Он отметил, что мужчина собирал вокруг себя сторонников, предположительно, предлагая им прочесть экстремистскую литературу. Кроме этого, религиозного лидера подозревают в создании незаконной похоронной службы. В УФСБ по Свердловской области воздержались от комментариев. Ранее сообщалось о незаконной деятельности мужчины. Его отстранили от работы, однако задерживать не стали, уточнил источник. В мечети Нижнего Тагила URA.RU подтвердили, что сотрудник действительно уволен с должности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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