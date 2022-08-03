ФСБ забрала у тагильского религиозного лидера запрещенные книги. Фото

04 августа 2022 в 13:32 Размер текста - 17 +

Сотрудники ФСБ забрали у тагильчанина 25 книг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Оперативники УФСБ по Свердловской области нашли и изъяли у лидера нижнетагильской религиозной организации «Махалля» десятки экстремистских книг, которыми он, вероятно, делился со сторонниками. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Силовики изъяли у религиозного лидера 25 книг, признанных судами РФ экстремистскими, эти материалы он хранил с целью распространения среди прихожан», — сообщил собеседник агентства. Он отметил, что мужчина собирал вокруг себя сторонников, предположительно, предлагая им прочесть экстремистскую литературу. Кроме этого, религиозного лидера подозревают в создании незаконной похоронной службы. В УФСБ по Свердловской области воздержались от комментариев. Ранее сообщалось о незаконной деятельности мужчины. Его отстранили от работы, однако задерживать не стали, уточнил источник. В мечети Нижнего Тагила URA.RU подтвердили, что сотрудник действительно уволен с должности. Фото: источник URA.RU Фото: источник URA.RU Фото: источник URA.RU

Оперативники УФСБ по Свердловской области нашли и изъяли у лидера нижнетагильской религиозной организации «Махалля» десятки экстремистских книг, которыми он, вероятно, делился со сторонниками. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Силовики изъяли у религиозного лидера 25 книг, признанных судами РФ экстремистскими, эти материалы он хранил с целью распространения среди прихожан», — сообщил собеседник агентства. Он отметил, что мужчина собирал вокруг себя сторонников, предположительно, предлагая им прочесть экстремистскую литературу. Кроме этого, религиозного лидера подозревают в создании незаконной похоронной службы. В УФСБ по Свердловской области воздержались от комментариев. Ранее сообщалось о незаконной деятельности мужчины. Его отстранили от работы, однако задерживать не стали, уточнил источник. В мечети Нижнего Тагила URA.RU подтвердили, что сотрудник действительно уволен с должности.