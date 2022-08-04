Жителя Кировграда, убившего женщину и ее младенцев, начнут судить

Следователи выяснили, что мужчина, зарезавший семью, работал на автомойке Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Убийство женщины с двумя детьми в Кировграде

В Екатеринбурге начнут суд над жителем Кировграда, который зарезал знакомую и двоих ее четырехлетних сыновей-близнецов, а затем ограбил и поджег квартиру с трупами. Об этом URA.RU сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СК РФ по Свердловской области Александр Сапегин.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого местного жителя, работавшего на автомойке. Дело будет направлено в Свердловский областной суд», — сообщил Сапегин.

По версии следствия, мужчина, будучи пьяным, поссорился со знакомой в Кировграде, изнасиловал ее и забил до смерти, в том числе ударами ножа. После этого он расправился с двумя четырехлетними близнецами, забрал ценные вещи и поджег квартиру, надеясь скрыть следы своего нахождения там.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал URA.RU, что раскрытие преступления организовывал шеф региональной полиции Александр Мешков. Силовики задержали мужчину на автомойке, где он работал. Полицейские выяснили, что до этого подозреваемого судили за убийство, грабеж, угон и вымогательство. «Зверь в человеческом обличии поджег жилище, после чего спокойно отправился домой, по пути купив дополнительную порцию алкоголя», — уточнил Горелых.

Старший помощник свердловского прокурора Марина Канатова сообщила URA.RU, что подозреваемому мужчине грозит пожизненное заключение за совершенные преступления. В прокуратуре уже подготовили обвинительное заключение.

Информация о происшествии появилась 22 сентября. Валерий Горелых описал полную картину инцидента.