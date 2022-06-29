Премьер Грузии изменил решение по поводу вступления страны в НАТО

30 июня 2022 в 04:12 Размер текста - 17 +

Ираклий Гарибашвили назвал целью совместной работы с альянсом «защиту мира и стабильности» Фото: Сергей Заикин © URA.RU Власти Грузии изменили свое решение по поводу вступления в НАТО — теперь страна полностью готова к тесной работе с альянсом. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили. «Всегда приятно встречаться с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Грузия в качестве самого надежного и способного партнера НАТО готова к тесной работе с трансатлантическим содружеством для защиты мира и стабильности, утверждения общих ценностей в регионе и за его пределами», — написал Гарибашвили в Twitter по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Мадриде. Ранее премьер-министр республики говорил о том, что членство в НАТО зависит не только от желания самой Грузии. Он отмечал, что государство не готово вступить в Североатлантический альянс, потому что его власти не решили территориальные проблемы с Россией. При этом премьер указал, что власти страны стремятся «восстановить территориальную целостность и суверенитет через мирные переговоры». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Власти Грузии изменили свое решение по поводу вступления в НАТО — теперь страна полностью готова к тесной работе с альянсом. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили. «Всегда приятно встречаться с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Грузия в качестве самого надежного и способного партнера НАТО готова к тесной работе с трансатлантическим содружеством для защиты мира и стабильности, утверждения общих ценностей в регионе и за его пределами», — написал Гарибашвили в Twitter по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Мадриде. Ранее премьер-министр республики говорил о том, что членство в НАТО зависит не только от желания самой Грузии. Он отмечал, что государство не готово вступить в Североатлантический альянс, потому что его власти не решили территориальные проблемы с Россией. При этом премьер указал, что власти страны стремятся «восстановить территориальную целостность и суверенитет через мирные переговоры».