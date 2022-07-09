В Грузии объяснили отказ вступать в конфликт с Россией

В Грузии не хотят воевать с Россией, заявил мэр Тбилиси Фото: Сергей Заикин © URA.RU

Если Грузия вступит в конфликт с Россией, то от Грузии ничего не останется. Такое заявление сделал мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Если страна начнет войну, то не то что статус, у нас и страны не останется. Война — это очень тяжело. Соответственно, мы должны делать все, чтобы в стране был мир», — приводит слова Каладзе «Новости Грузия».

Он отметил, что в Грузии будет мир и спокойствие, за это выступает население страны. Мэр Тбилиси пообещал сделать все возможное, чтобы безопасность страны была на первом плане.

Ранее в Грузии признали, что не могут вступить в НАТО из-за нерешенного территориального вопроса с Россией. Речь идет о Южной Осетии и Абхазии, которые РФ признала независимыми территориями. Позже в Грузии изменили решение и отметили, что страна готова к тесному сотрудничеству с альянсом. В НАТО заявили, что пока не готовы назвать сроки возможного вступления Грузии, передает телеканал 360. В России ранее требовали от НАТО предоставить гарантии, что Грузия не станет членом альянса, но в организации не пошли на встречу.