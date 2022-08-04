Минобороны РФ обвинило США в пандемии COVID-19

04 августа 2022 в 17:51 Размер текста - 17 +

Коронавирус был выращен искусственно, убеждены в Минобороны Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Пандемия коронавирусной инфекции во всем мире случилась из-за того, что вирус был выращен искусственно, и в этом виновато ведомство США. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «Мы рассматриваем возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID). В 2019 году на базе американского института имени Хопкинса прошли учения „Event-2019“, там отрабатывались действия в эпидемию вируса, который, по легенде учения, был перенесен от летучих мышей человеку», — отметил он на брифинге, информацию передает Минобороны РФ. В конце июля коронавирусной инфекцией заболел президент США Джо Байден. Он уже прокомментировал, что чувствует себя хорошо. При этом в России, как и в некоторых других странах, наблюдается рост заболевания COVID-19. В Кремле уже отреагировали на это и дали рекомендации россиянам.

Пандемия коронавирусной инфекции во всем мире случилась из-за того, что вирус был выращен искусственно, и в этом виновато ведомство США. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «Мы рассматриваем возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID). В 2019 году на базе американского института имени Хопкинса прошли учения „Event-2019“, там отрабатывались действия в эпидемию вируса, который, по легенде учения, был перенесен от летучих мышей человеку», — отметил он на брифинге, информацию передает Минобороны РФ. В конце июля коронавирусной инфекцией заболел президент США Джо Байден. Он уже прокомментировал, что чувствует себя хорошо. При этом в России, как и в некоторых других странах, наблюдается рост заболевания COVID-19. В Кремле уже отреагировали на это и дали рекомендации россиянам.