Минобороны РФ обвинило США в пандемии COVID-19

Пандемия коронавирусной инфекции во всем мире случилась из-за того, что вирус был выращен искусственно, и в этом виновато ведомство США. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Мы рассматриваем возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID). В 2019 году на базе американского института имени Хопкинса прошли учения „Event-2019“, там отрабатывались действия в эпидемию вируса, который, по легенде учения, был перенесен от летучих мышей человеку», — отметил он на брифинге, информацию передает Минобороны РФ.
В конце июля коронавирусной инфекцией заболел президент США Джо Байден. Он уже прокомментировал, что чувствует себя хорошо.
При этом в России, как и в некоторых других странах, наблюдается рост заболевания COVID-19. В Кремле уже отреагировали на это и дали рекомендации россиянам.
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