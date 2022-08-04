Минобороны РФ обвинило США в пандемии COVID-19

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Коронавирус был выращен искусственно, убеждены в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавирусной инфекции во всем мире случилась из-за того, что вирус был выращен искусственно, и в этом виновато ведомство США. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Мы рассматриваем возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID). В 2019 году на базе американского института имени Хопкинса прошли учения „Event-2019“, там отрабатывались действия в эпидемию вируса, который, по легенде учения, был перенесен от летучих мышей человеку», — отметил он на брифинге, информацию передает Минобороны РФ.

В конце июля коронавирусной инфекцией заболел президент США Джо Байден. Он уже прокомментировал, что чувствует себя хорошо.

При этом в России, как и в некоторых других странах, наблюдается рост заболевания COVID-19. В Кремле уже отреагировали на это и дали рекомендации россиянам.

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Пандемия коронавирусной инфекции во всем мире случилась из-за того, что вирус был выращен искусственно, и в этом виновато ведомство США. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «Мы рассматриваем возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID). В 2019 году на базе американского института имени Хопкинса прошли учения „Event-2019“, там отрабатывались действия в эпидемию вируса, который, по легенде учения, был перенесен от летучих мышей человеку», — отметил он на брифинге, информацию передает Минобороны РФ. В конце июля коронавирусной инфекцией заболел президент США Джо Байден. Он уже прокомментировал, что чувствует себя хорошо. При этом в России, как и в некоторых других странах, наблюдается рост заболевания COVID-19. В Кремле уже отреагировали на это и дали рекомендации россиянам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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