В Кремле дали рекомендации россиянам из-за новой волны COVID-19

28 июля 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

Особенно обеспокоенные ростом заболеваемости граждане могут предпринимать дополнительные меры, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Российские граждане должны следовать рекомендациям правительства и Роспотребнадзора на фоне резкого роста заболеваемости вирусом COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Именно правительство и Роспотребнадзор выносят свои рекомендации, которым мы обязаны все следовать. Цифры действительно растут, кривая поползла вверх. Не только у нас в стране, но в целом ряде стран. Граждан никто не ограничивает. Те, кто на фоне этих данных испытывает обеспокоенность, им никто не мешает предпринимать дополнительные меры предосторожности», — сказал Песков в ходе конференц-колла. В России начала снова расти суточная заболеваемость коронавирусом. К 28 июля было зафиксировано 11 515 новых случаев — максимум с апреля. Тем временем Роспотребнадзор снял последние коронавирусные ограничения, но допустил их возвращение.

Российские граждане должны следовать рекомендациям правительства и Роспотребнадзора на фоне резкого роста заболеваемости вирусом COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Именно правительство и Роспотребнадзор выносят свои рекомендации, которым мы обязаны все следовать. Цифры действительно растут, кривая поползла вверх. Не только у нас в стране, но в целом ряде стран. Граждан никто не ограничивает. Те, кто на фоне этих данных испытывает обеспокоенность, им никто не мешает предпринимать дополнительные меры предосторожности», — сказал Песков в ходе конференц-колла. В России начала снова расти суточная заболеваемость коронавирусом. К 28 июля было зафиксировано 11 515 новых случаев — максимум с апреля. Тем временем Роспотребнадзор снял последние коронавирусные ограничения, но допустил их возвращение.