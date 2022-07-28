В Кремле дали рекомендации россиянам из-за новой волны COVID-19

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Особенно обеспокоенные ростом заболеваемости граждане могут предпринимать дополнительные меры, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Российские граждане должны следовать рекомендациям правительства и Роспотребнадзора на фоне резкого роста заболеваемости вирусом COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Именно правительство и Роспотребнадзор выносят свои рекомендации, которым мы обязаны все следовать. Цифры действительно растут, кривая поползла вверх. Не только у нас в стране, но в целом ряде стран. Граждан никто не ограничивает. Те, кто на фоне этих данных испытывает обеспокоенность, им никто не мешает предпринимать дополнительные меры предосторожности», — сказал Песков в ходе конференц-колла.

В России начала снова расти суточная заболеваемость коронавирусом. К 28 июля было зафиксировано 11 515 новых случаев — максимум с апреля. Тем временем Роспотребнадзор снял последние коронавирусные ограничения, но допустил их возвращение.

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Российские граждане должны следовать рекомендациям правительства и Роспотребнадзора на фоне резкого роста заболеваемости вирусом COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Именно правительство и Роспотребнадзор выносят свои рекомендации, которым мы обязаны все следовать. Цифры действительно растут, кривая поползла вверх. Не только у нас в стране, но в целом ряде стран. Граждан никто не ограничивает. Те, кто на фоне этих данных испытывает обеспокоенность, им никто не мешает предпринимать дополнительные меры предосторожности», — сказал Песков в ходе конференц-колла. В России начала снова расти суточная заболеваемость коронавирусом. К 28 июля было зафиксировано 11 515 новых случаев — максимум с апреля. Тем временем Роспотребнадзор снял последние коронавирусные ограничения, но допустил их возвращение.
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