В Кремле дали рекомендации россиянам из-за новой волны COVID-19

Российские граждане должны следовать рекомендациям правительства и Роспотребнадзора на фоне резкого роста заболеваемости вирусом COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Именно правительство и Роспотребнадзор выносят свои рекомендации, которым мы обязаны все следовать. Цифры действительно растут, кривая поползла вверх. Не только у нас в стране, но в целом ряде стран. Граждан никто не ограничивает. Те, кто на фоне этих данных испытывает обеспокоенность, им никто не мешает предпринимать дополнительные меры предосторожности», — сказал Песков в ходе конференц-колла.
В России начала снова расти суточная заболеваемость коронавирусом. К 28 июля было зафиксировано 11 515 новых случаев — максимум с апреля. Тем временем Роспотребнадзор снял последние коронавирусные ограничения, но допустил их возвращение.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
Российские граждане должны следовать рекомендациям правительства и Роспотребнадзора на фоне резкого роста заболеваемости вирусом COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Именно правительство и Роспотребнадзор выносят свои рекомендации, которым мы обязаны все следовать. Цифры действительно растут, кривая поползла вверх. Не только у нас в стране, но в целом ряде стран. Граждан никто не ограничивает. Те, кто на фоне этих данных испытывает обеспокоенность, им никто не мешает предпринимать дополнительные меры предосторожности», — сказал Песков в ходе конференц-колла. В России начала снова расти суточная заболеваемость коронавирусом. К 28 июля было зафиксировано 11 515 новых случаев — максимум с апреля. Тем временем Роспотребнадзор снял последние коронавирусные ограничения, но допустил их возвращение.