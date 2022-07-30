30 июля 2022

Байден записал видеообращение о своем самочувствии во время COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Он доложил, что чувствует себя хорошо Фото:
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Коронавирус COVID-19

Президент США Джо Байден поделился тем, как себя чувствует после того, как получил положительный тест на коронавирус.

«Всем привет, на связи Джо Байден. Сегодня утром я сдал положительный тест на коронавирус. Намерен работать из дома ближайшие несколько дней. Я чувствую себя хорошо, и все в порядке. Однако Командору (кличка одной из собак Байдена — ред. URA.RU) и мне предстоит немного поработать», — сказал Байден, указав с улыбкой на расположившегося возле него пса. Видеообращение размещено в официальном аккаунте главы государства в Twitter (заблокирован в РФ).

Байден заболел коронавирусом 21 июля. Спустя некоторое время в Белом доме сообщили, что президент чувствует себя хорошо, аппетит не поменялся. Несколько дней подряд, начиная с 26 июля, тесты на COVID Джо Байдена были отрицательными, однако поздним утром 30 июля он получил положительный результат теста на COVID. В связи с этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова придумала скороговорку: «Не изолировав изолируемых, изолирующий изолировался на изоляцию в изолятор после изоляции».

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Президент США Джо Байден поделился тем, как себя чувствует после того, как получил положительный тест на коронавирус. «Всем привет, на связи Джо Байден. Сегодня утром я сдал положительный тест на коронавирус. Намерен работать из дома ближайшие несколько дней. Я чувствую себя хорошо, и все в порядке. Однако Командору (кличка одной из собак Байдена — ред. URA.RU) и мне предстоит немного поработать», — сказал Байден, указав с улыбкой на расположившегося возле него пса. Видеообращение размещено в официальном аккаунте главы государства в Twitter (заблокирован в РФ). Байден заболел коронавирусом 21 июля. Спустя некоторое время в Белом доме сообщили, что президент чувствует себя хорошо, аппетит не поменялся. Несколько дней подряд, начиная с 26 июля, тесты на COVID Джо Байдена были отрицательными, однако поздним утром 30 июля он получил положительный результат теста на COVID. В связи с этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова придумала скороговорку: «Не изолировав изолируемых, изолирующий изолировался на изоляцию в изолятор после изоляции».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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