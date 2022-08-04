Ельцин Центр экстренно эвакуировали

Посетителей Ельцин Центра просят покинуть здание через пожарные выходы Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Ельцин Центре сработала пожарная тревога, из-за которой всех посетителей попросили эвакуироваться через запасные выходы. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«В Ельцин Центре сработала пожарная сигнализация», — сообщили очевидцы. Они публикуют кадры, согласно которым в здании работает система оповещения, требующая покинуть помещение по аварийным выходам.

URA.RU обратилось в пресс-службу Ельцин Центра. Получить оперативный комментарий не удалось.

Ранее здание музея эвакуировали из-за пожарной сигнализации. 24 марта выяснилось, что причиной этого были научные опыты, проводимые детьми. Опасности это не представляло.