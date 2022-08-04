Ельцин Центр экстренно эвакуировали

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Первоапрельский снегопад. Екатеринбург, снег, зима, ельцин центр, непогода, снегопад, осадки
Посетителей Ельцин Центра просят покинуть здание через пожарные выходы Фото:

В Ельцин Центре сработала пожарная тревога, из-за которой всех посетителей попросили эвакуироваться через запасные выходы. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«В Ельцин Центре сработала пожарная сигнализация», — сообщили очевидцы. Они публикуют кадры, согласно которым в здании работает система оповещения, требующая покинуть помещение по аварийным выходам.

URA.RU обратилось в пресс-службу Ельцин Центра. Получить оперативный комментарий не удалось.

Ранее здание музея эвакуировали из-за пожарной сигнализации. 24 марта выяснилось, что причиной этого были научные опыты, проводимые детьми. Опасности это не представляло.

Фото:

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В Ельцин Центре сработала пожарная тревога, из-за которой всех посетителей попросили эвакуироваться через запасные выходы. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «В Ельцин Центре сработала пожарная сигнализация», — сообщили очевидцы. Они публикуют кадры, согласно которым в здании работает система оповещения, требующая покинуть помещение по аварийным выходам. URA.RU обратилось в пресс-службу Ельцин Центра. Получить оперативный комментарий не удалось. Ранее здание музея эвакуировали из-за пожарной сигнализации. 24 марта выяснилось, что причиной этого были научные опыты, проводимые детьми. Опасности это не представляло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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