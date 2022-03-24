«Ельцин Центр» эвакуировали из-за детских опытов

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Работа ресторанов во время режима самоизоляции. Екатеринбург, ельцин центр
К моменту публикации сотрудники «ЕЦ» и посетители уже вернулись в здание Фото:

В «Ельцин Центре» в Екатеринбурге прошла эвакуация. Как объяснили URA.RU в пресс-службе учреждения, в здании сработала пожарная сигнализация — во время опытов в развлекательном центре для детей Newton park.

«Действительно сработала пожарная сигнализация, посетители и сотрудники эвакуировались, но уже вернулись в здание. Коллеги сообщают, что сработали датчики дыма во время проведения одного из научных опытов в „Ньютон-парке“. Опасности нет», — поделилась представитель «ЕЦ» Евгения Капитонихина.

Как писало URA.RU, в начале марта на электронную почту центра приходило сообщение о минировании. Экстренные службы тогда не нашли опасных предметов.

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В «Ельцин Центре» в Екатеринбурге прошла эвакуация. Как объяснили URA.RU в пресс-службе учреждения, в здании сработала пожарная сигнализация — во время опытов в развлекательном центре для детей Newton park. «Действительно сработала пожарная сигнализация, посетители и сотрудники эвакуировались, но уже вернулись в здание. Коллеги сообщают, что сработали датчики дыма во время проведения одного из научных опытов в „Ньютон-парке“. Опасности нет», — поделилась представитель «ЕЦ» Евгения Капитонихина. Как писало URA.RU, в начале марта на электронную почту центра приходило сообщение о минировании. Экстренные службы тогда не нашли опасных предметов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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