«Ельцин Центр» эвакуировали из-за детских опытов

К моменту публикации сотрудники «ЕЦ» и посетители уже вернулись в здание Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В «Ельцин Центре» в Екатеринбурге прошла эвакуация. Как объяснили URA.RU в пресс-службе учреждения, в здании сработала пожарная сигнализация — во время опытов в развлекательном центре для детей Newton park.

«Действительно сработала пожарная сигнализация, посетители и сотрудники эвакуировались, но уже вернулись в здание. Коллеги сообщают, что сработали датчики дыма во время проведения одного из научных опытов в „Ньютон-парке“. Опасности нет», — поделилась представитель «ЕЦ» Евгения Капитонихина.

Как писало URA.RU, в начале марта на электронную почту центра приходило сообщение о минировании. Экстренные службы тогда не нашли опасных предметов.