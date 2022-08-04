Вирусолог Волчков назвал главные симптомы COVID в нынешнюю волну

05 августа 2022 в 05:07 Размер текста - 17 +

Степень тяжести COVID-19 зависит от иммунизации человека против этой инфекции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 При идущем в данный момент подъеме заболеваемости COVID-19 люди чаще всего испытывают типичные ОРВИ-симптомы, среди которых боль в горле, отек и насморк. Об этом URA.RU рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков. «Это типичные ОРВИ-симптомы, которые вы бы получили и при других острых респираторных сезонных вирусных инфекциях. Это боль в горле, отек, насморк. Как возможно более тяжелое течение, это температура. Это симптомы для тех людей, которые так или иначе либо болели, либо вакцинировались», — сказал Павел Волчков. Однако для людей, которые никак не иммунизировались против коронавируса, заболевание может протекать в более тяжелом русле, подчеркнул вирусолог. «Симптомы для тех людей, которые никогда не болели и не вакцинировались могут отличаться своей тяжестью. Эти люди могут болеть гораздо серьезнее. У них может развиваться более высокая длительная температура, с большей вероятностью может образовываться легочная пневмония, боль в теле», — добавил собеседник агентства. По данным федерального штаба по борьбе с коронавирусом, 4 августа выявлено 17 126 случаев COVID-19. В последний раз такие показатели были в России в начале апреля. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин ежедневно отслеживает статистику по заболеваемости коронавирусом в стране.

При идущем в данный момент подъеме заболеваемости COVID-19 люди чаще всего испытывают типичные ОРВИ-симптомы, среди которых боль в горле, отек и насморк. Об этом URA.RU рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков. «Это типичные ОРВИ-симптомы, которые вы бы получили и при других острых респираторных сезонных вирусных инфекциях. Это боль в горле, отек, насморк. Как возможно более тяжелое течение, это температура. Это симптомы для тех людей, которые так или иначе либо болели, либо вакцинировались», — сказал Павел Волчков. Однако для людей, которые никак не иммунизировались против коронавируса, заболевание может протекать в более тяжелом русле, подчеркнул вирусолог. «Симптомы для тех людей, которые никогда не болели и не вакцинировались могут отличаться своей тяжестью. Эти люди могут болеть гораздо серьезнее. У них может развиваться более высокая длительная температура, с большей вероятностью может образовываться легочная пневмония, боль в теле», — добавил собеседник агентства. По данным федерального штаба по борьбе с коронавирусом, 4 августа выявлено 17 126 случаев COVID-19. В последний раз такие показатели были в России в начале апреля. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин ежедневно отслеживает статистику по заболеваемости коронавирусом в стране.