Латвия прекратила экономическое сотрудничество с Россией

С начала августа Латвия больше не будет сотрудничать с Россией в некоторых экономических аспектах. Такую информацию передает МИД республики.
«С 1 августа приостанавливается действие соглашений о создании межправительственной комиссии в сферах экономического, научно-технического, гуманитарного и культурного сотрудничества», — отмечается на сайте Latvijas Vestnesis, принадлежащем Минюсту республики. Кроме того, Латвия призвала ЕС запретить выдавать россиянам туристические визы.
Были приостановлены соглашения, касающиеся двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов. Изменения коснулись и защиты российских пенсионеров на территории Латвии.
Ранее Латвия разорвала культурные отношения с Россией. Само соглашение действовало с марта 2002 года.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»