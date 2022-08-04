Латвия прекратила экономическое сотрудничество с Россией

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Латвия приостановила действие нескольких соглашений Фото:
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С начала августа Латвия больше не будет сотрудничать с Россией в некоторых экономических аспектах. Такую информацию передает МИД республики.

«С 1 августа приостанавливается действие соглашений о создании межправительственной комиссии в сферах экономического, научно-технического, гуманитарного и культурного сотрудничества», — отмечается на сайте Latvijas Vestnesis, принадлежащем Минюсту республики. Кроме того, Латвия призвала ЕС запретить выдавать россиянам туристические визы.

Были приостановлены соглашения, касающиеся двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов. Изменения коснулись и защиты российских пенсионеров на территории Латвии.

Ранее Латвия разорвала культурные отношения с Россией. Само соглашение действовало с марта 2002 года.

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С начала августа Латвия больше не будет сотрудничать с Россией в некоторых экономических аспектах. Такую информацию передает МИД республики. «С 1 августа приостанавливается действие соглашений о создании межправительственной комиссии в сферах экономического, научно-технического, гуманитарного и культурного сотрудничества», — отмечается на сайте Latvijas Vestnesis, принадлежащем Минюсту республики. Кроме того, Латвия призвала ЕС запретить выдавать россиянам туристические визы. Были приостановлены соглашения, касающиеся двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов. Изменения коснулись и защиты российских пенсионеров на территории Латвии. Ранее Латвия разорвала культурные отношения с Россией. Само соглашение действовало с марта 2002 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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