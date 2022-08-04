Латвия прекратила экономическое сотрудничество с Россией

04 августа 2022 в 21:04 Размер текста - 17 +

Латвия приостановила действие нескольких соглашений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности С начала августа Латвия больше не будет сотрудничать с Россией в некоторых экономических аспектах. Такую информацию передает МИД республики. «С 1 августа приостанавливается действие соглашений о создании межправительственной комиссии в сферах экономического, научно-технического, гуманитарного и культурного сотрудничества», — отмечается на сайте Latvijas Vestnesis, принадлежащем Минюсту республики. Кроме того, Латвия призвала ЕС запретить выдавать россиянам туристические визы. Были приостановлены соглашения, касающиеся двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов. Изменения коснулись и защиты российских пенсионеров на территории Латвии. Ранее Латвия разорвала культурные отношения с Россией. Само соглашение действовало с марта 2002 года.

С начала августа Латвия больше не будет сотрудничать с Россией в некоторых экономических аспектах. Такую информацию передает МИД республики. «С 1 августа приостанавливается действие соглашений о создании межправительственной комиссии в сферах экономического, научно-технического, гуманитарного и культурного сотрудничества», — отмечается на сайте Latvijas Vestnesis, принадлежащем Минюсту республики. Кроме того, Латвия призвала ЕС запретить выдавать россиянам туристические визы. Были приостановлены соглашения, касающиеся двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов. Изменения коснулись и защиты российских пенсионеров на территории Латвии. Ранее Латвия разорвала культурные отношения с Россией. Само соглашение действовало с марта 2002 года.