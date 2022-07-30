30 июля 2022

Латвия призвала ЕС запретить выдавать русским туристические визы

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Эдгарс Ринкевич: российским резидентам необходимо запретить выдачу туристических виз Фото:
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В Латвии предложили Евросоюзу перестать выдавать русским туристические визы. Такая идея появилась у главы МИД Латвии Эдгарсу Ринкевичу.

«Я повторяю предложение для ЕС ввести запрет на туристические визы для граждан РФ», — заявил Ринкевич. Он написал об этом в Twitter (заблокирован в РФ).

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал оставить россиян без шенгенских виз. В МИД РФ заявили, что Евросоюз скорее всего может пойти на такой шаг. В Кремле заявили, что отмена шенгенов для россиян повлечет за собой ответные действия со стороны Москвы. В свою очередь в постоянном представительстве ЕС в Москве сказали, что на уровне ЕС никаких решений об отмене выдачи шенгенских виз рядовым россиянам не принималось.

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В Латвии предложили Евросоюзу перестать выдавать русским туристические визы. Такая идея появилась у главы МИД Латвии Эдгарсу Ринкевичу. «Я повторяю предложение для ЕС ввести запрет на туристические визы для граждан РФ», — заявил Ринкевич. Он написал об этом в Twitter (заблокирован в РФ). Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал оставить россиян без шенгенских виз. В МИД РФ заявили, что Евросоюз скорее всего может пойти на такой шаг. В Кремле заявили, что отмена шенгенов для россиян повлечет за собой ответные действия со стороны Москвы. В свою очередь в постоянном представительстве ЕС в Москве сказали, что на уровне ЕС никаких решений об отмене выдачи шенгенских виз рядовым россиянам не принималось.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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