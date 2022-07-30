Латвия призвала ЕС запретить выдавать русским туристические визы

30 июля 2022 в 23:45 Размер текста - 17 +

Эдгарс Ринкевич: российским резидентам необходимо запретить выдачу туристических виз Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Латвии предложили Евросоюзу перестать выдавать русским туристические визы. Такая идея появилась у главы МИД Латвии Эдгарсу Ринкевичу. «Я повторяю предложение для ЕС ввести запрет на туристические визы для граждан РФ», — заявил Ринкевич. Он написал об этом в Twitter (заблокирован в РФ). Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал оставить россиян без шенгенских виз. В МИД РФ заявили, что Евросоюз скорее всего может пойти на такой шаг. В Кремле заявили, что отмена шенгенов для россиян повлечет за собой ответные действия со стороны Москвы. В свою очередь в постоянном представительстве ЕС в Москве сказали, что на уровне ЕС никаких решений об отмене выдачи шенгенских виз рядовым россиянам не принималось.

В Латвии предложили Евросоюзу перестать выдавать русским туристические визы. Такая идея появилась у главы МИД Латвии Эдгарсу Ринкевичу. «Я повторяю предложение для ЕС ввести запрет на туристические визы для граждан РФ», — заявил Ринкевич. Он написал об этом в Twitter (заблокирован в РФ). Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал оставить россиян без шенгенских виз. В МИД РФ заявили, что Евросоюз скорее всего может пойти на такой шаг. В Кремле заявили, что отмена шенгенов для россиян повлечет за собой ответные действия со стороны Москвы. В свою очередь в постоянном представительстве ЕС в Москве сказали, что на уровне ЕС никаких решений об отмене выдачи шенгенских виз рядовым россиянам не принималось.