04 августа 2022

WSJ: США объявили ЧС в здравоохранении из-за оспы обезьян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пост ДПС на трассе. Сургутский район, перчатки, вирус, медики, covid19, коронавирус, сиз, костюм защитный, костюм чумной
В США признали оспу обезьян ЧС в здравоохранении Фото:
новость из сюжета
Оспа обезьян

Вашингтон объявил оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. Об этом доложил министр здравоохранения и социальных служб США Хавьер Бесерра.

«Я объявлю чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения в связи с оспой обезьян. Мы готовы вывести меры реагирования на вирус на следующий уровень и призываем каждого американца воспринимать оспу обезьян серьезно», — сказал он в ходе телефонного брифинга, передает Wall Street Journal. Хавьер Бесерра доложил, что на настоящее время в США зафиксированы 6,6 тысячи случаев заболевания.

Что касается России, оспа обезьян является исключительно завозной инфекцией и вспышка заболеваемости возможна лишь в условии частых поездок за рубеж лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заверила, что если внутри России заразившихся удастся изолировать, то никакой эпидемии внутри страны не произойдет.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Вашингтон объявил оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. Об этом доложил министр здравоохранения и социальных служб США Хавьер Бесерра. «Я объявлю чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения в связи с оспой обезьян. Мы готовы вывести меры реагирования на вирус на следующий уровень и призываем каждого американца воспринимать оспу обезьян серьезно», — сказал он в ходе телефонного брифинга, передает Wall Street Journal. Хавьер Бесерра доложил, что на настоящее время в США зафиксированы 6,6 тысячи случаев заболевания. Что касается России, оспа обезьян является исключительно завозной инфекцией и вспышка заболеваемости возможна лишь в условии частых поездок за рубеж лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заверила, что если внутри России заразившихся удастся изолировать, то никакой эпидемии внутри страны не произойдет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...