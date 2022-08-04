WSJ: США объявили ЧС в здравоохранении из-за оспы обезьян

Вашингтон объявил оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. Об этом доложил министр здравоохранения и социальных служб США Хавьер Бесерра.
«Я объявлю чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения в связи с оспой обезьян. Мы готовы вывести меры реагирования на вирус на следующий уровень и призываем каждого американца воспринимать оспу обезьян серьезно», — сказал он в ходе телефонного брифинга, передает Wall Street Journal. Хавьер Бесерра доложил, что на настоящее время в США зафиксированы 6,6 тысячи случаев заболевания.
Что касается России, оспа обезьян является исключительно завозной инфекцией и вспышка заболеваемости возможна лишь в условии частых поездок за рубеж лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заверила, что если внутри России заразившихся удастся изолировать, то никакой эпидемии внутри страны не произойдет.
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Вашингтон объявил оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. Об этом доложил министр здравоохранения и социальных служб США Хавьер Бесерра. «Я объявлю чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения в связи с оспой обезьян. Мы готовы вывести меры реагирования на вирус на следующий уровень и призываем каждого американца воспринимать оспу обезьян серьезно», — сказал он в ходе телефонного брифинга, передает Wall Street Journal. Хавьер Бесерра доложил, что на настоящее время в США зафиксированы 6,6 тысячи случаев заболевания. Что касается России, оспа обезьян является исключительно завозной инфекцией и вспышка заболеваемости возможна лишь в условии частых поездок за рубеж лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заверила, что если внутри России заразившихся удастся изолировать, то никакой эпидемии внутри страны не произойдет.